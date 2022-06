Ricardinho acredita que chegará à seleção em "dois ou três anos"

Ricardinho, médio do Santa Clara, assume o objetivo de “representar a seleção nacional”. “Ambicioso, como qualquer jogador tem de ser”, acredita que pode chegar à equipa das quinas em “dois ou três anos”.

“Gostaria muito e vou trabalhar para isso, é o pico de uma carreira, onde todos sonham estar. Ainda sou novo, tenho 23 anos, se continuar a trabalhar e a dar o meu melhor acho que vou conseguir. Vejo-me lá em dois ou três anos”, traça, em Bola Branca.

Já a preparar a segunda época ao serviço dos açorianos, Ricardinho ainda vive a ressaca de um ano de sonho com a estreia na Primeira Liga, depois de representar Praiense e Torreense, no Campeonato de Portugal, por empréstimo do Santa Clara.

Esta temporada fez 43 jogos, seis golos e duas assistências.Foi uma época em crescendo para o médio e um dos pontos mais altos aconteceu a 26 de outubro, com o primeiro golo com camisola do Santa Clara, um golo marcado ao FC Porto, clube onde se formou.