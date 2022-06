Luís Pedro, o recordista da II Liga que "trocava todos os jogos por uma oportunidade na I Liga"

Chegou a ter essa possibilidade em algum momento da carreira?

Assinei contrato com o Nacional, fui para a Madeira, mas houve algumas coisas que não foram bem resolvidas. Paguei por tabela e não tive a possibilidade sequer de ficar lá uma semana completa. Fui para Portimão nesse ano [2013/14]. Foi uma desilusão para mim, não tive culpa no que aconteceu.

O destino ficou assim traçado. Pensei que iria ser a minha oportunidade, a minha rampa de lançamento para a I Liga. Nunca tive essa oportunidade de cumprir esse sonho.

Acha que em Portugal se rotulam jogadores e treinadores como sendo "de II Liga"?

Não tenho dúvidas que sim. Somos um país talvez pequeno em termos de mentalidade. Esse rótulo fica mesmo marcado nos jogadores e treinadores. Tenho tantos jogos na II Liga, tinha qualidade para, pelo menos, ter oportunidade num clube da I Liga.

Claro que é uma divisão superior, a qualidade é maior, mas não é assim tão superior à II Liga. Temos esses rótulos, é real e tem de ser mudado, porque temos tanta qualidade a nível de jogadores e treinadores.

Como é que olha para a II Liga neste momento? É um campeonato que tem evoluído em termos de qualidade?

Acho que tem muita qualidade, como sempre teve. A entrada das equipas B melhorou a divisão e também em termos de visibilidade. Estamos muito bem servidos. Poderia enumerar muitos jogadores da II Liga que dão o salto para a I Liga e depois passado meio ano estão nos grandes ou numa boa equipa lá fora.

É uma divisão muito competitiva, o jogador tem de ter competência e ser muito regular. Estamos bem servidos.

Há um jogador noutro clube que está também perto do seu recorde. O Gilberto, do Covilhã, aproveitou esta época para se aproximar, só tem menos 8 jogos. Alguma vez trocaram alguma impressão sobre este assunto?

Nunca joguei com o Gilberto, mas há uns anos treinei com ele em Freamunde. Nunca falei com ele sobre o assunto, não sei se ele me vai ultrapassar. Se assim for, não há problema nenhum. É um profissional de eleição, com muita qualidade. É sinal do seu valor e da sua qualidade. Por acaso, nunca conversamos sobre esse assunto.