Ricardo Ferreira deixou Portugal para ser campeão na Eslováquia

A longa ligação ao Portimonense e os laços que Ricardo Ferreira criou em Portimão levavam a crer num contrato vitalício com o clube algarvio. No entanto, o guarda-redes, de 32 anos, sentiu necessidade de "sair da zona de conforto e arriscar".

Foi para onde sentia que o queriam e em janeiro colocou um ponto final em quase 10 anos de Portimonense para assinar pelo DAC, da Eslováquia.



A distância faz com que as saudades apertem, mas Ricardo adaptou-se rapidamente e, em quatro meses, alcançou um primeiro objetivo: estar numa competição europeia.



A meta, contudo, é mais ambiciosa e o guarda-redes português espera terminar a temporada a festejar o título de campeão eslovaco, o que seria inédito para o DAC. O clube de Dunajska Streda investiu para combater a hegemonia do Slovan, da capital Bratislava. Foi com um treinador português - João Janeiro - que alcançou o apuramento para a Conference League e, além de Ricardo, contou, ainda, no plantel com Alex Pinto e Andrezinho.



"Lutar por títulos" e voltar a ter oportunidade de jogar com regularidade, depois de ter perdido a titularidade no Portimonense, aceleraram a vontade de mudança.

O que jamais mudará, revela Ricardo nesta entrevista à Renascença, é a forma como vibra pelo Sporting de Braga. Bracarense de gema, revisita a memória dos domingos com o avô no 1.º de Maio e projeta o sonho de ver o seu clube do coração campeão em Portugal.

Sem planos a longo prazo, a nível desportivo, não prevê qualquer regresso a casas onde foi feliz. "A história está feita no Portimonense" e o Braga está bem entregue.

Formado no Sporting de Braga, Ricardo Ferreira estreou-se, como profissional, no Olhanense, na época 2008/09, e logo com o título de campeão da II Liga. Esteve na primeira com os algarvios, mas na temporada seguinte foi contratado pelo Marítimo.

Inicialmente utilizado na equipa B, teve algumas oportunidades na formação principal, até que em 2013 se transferiu para o Portimonense. Esteve nove anos e meio em Portimão. Campeão da II Liga em 2016/17, época em que foi considerado o melhor guarda-redes do campeonato, Ricardo Ferreira deixou o clube em janeiro de 2022, com 231 jogos, para assinar pelo DAC da Eslováquia.

É um dos jogadores com mais jogos na história do Portimonense e é, por larga margem, o guarda-redes com mais partidas realizadas pelo clube algarvio.