Torreense. Primeiro campeão da Liga 3 quer manutenção na II Liga

Memórias da Vila das Aves e planos para uma época diferente



Nesta entrevista à Renascença, Nuno Manta Santos lamenta que em Portugal os projetos dos clubes estejam condicionados pelos resultados, sem dar tempo e tranquilidade para trabalhar.



"Os projetos são sempre bonitos no papel e ficam muito bem nos PowerPoint's, nos computadores e nas televisões. Mas o único projeto que há no futebol português neste momento é o ganhar. E isso é notório em todas as competições, em todos os anos. Por isso é que há sempre muitas chicotadas para os treinadores. E é por isso que há muitas equipas em que entram vários treinadores, vários jogadores ao longo de uma época. Tem a ver sempre com resultados", entende.

O treinador viveu o pior momento da carreira no Desportivo das Aves, quando o clube minhoto desceu de divisão, com os jogadores e equipa técnica a não receberem salários. Nuno Manta Santos lamenta que continuem a existir situações idênticas, criticando quem permite que tal aconteça.

"Quando me falam do Aves, vêm-me muitos sentimentos e muitas coisas à cabeça. Mas também tenho de olhar para aquilo que é positivo do Aves. Esperava eu na altura que este tipo de situação tivesse acabado no futebol português, mas o que é certo nos últimos dois anos continuam a haver casos parecidos ou semelhantes ao Aves. Muitos deles não são denunciados, ouve-se entre linhas e muitos outros casos parecidos. É pena as pessoas que estão na tutela e na fiscalização dessas pequenas incidências, que acontecem na nossa sociedade no que diz respeito à profissão, ao futebol, não atuarem devidamente. Mas é o futebol", critica.