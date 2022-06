Sporting pode ficar a perder com recontagem dos títulos. Conheça os pareceres apresentados

O primeiro parecer

O primeiro parecer, elaborado por Amândio J. M. Barros, Manuel A. Janeira e Ricardo C. Pereira (todos indicados pela Universidade do Porto) e Sílvia A. C. Alves (da Universidade de Lisboa) diz que "os vencedores do Campeonato de Portugal entre as épocas 1921/1922 e 1933/1934 devem ser considerados como campeões nacionais, bem como os vencedores do Campeonato das Ligas, entre 1934/1935 e 1937/1938, que precede o Campeonato Nacional".

No entanto, determina que "os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1934/1935 e 1937/1938 devem ser reconhecidos como vencedores da Taça de Portugal", pode ler-se, no documento a que a Renascença teve acesso.

O que significa isto em concreto nas contas? Uma vez que os vencedores das quatro edições do Campeonato das Ligas já estão integrados na atual contagem oficial, esta alteração beneficia, principalmente, Porto e Belenenses, que ganham três títulos de campeões cada.

Sporting e Benfica acrescentam dois títulos de campeão, enquanto que o Marítimo, Carcavelinhos e Olhanense são reconhecidos como campeões nacionais.