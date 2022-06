Guga quer dar o salto, mas só troca o Rio Ave por um grande

Que avaliação faz da época do Rio Ave? A equipa começou por jogar um futebol muito ofensivo, mas a determinado momento da época foi obrigada a mudar e ficou mais consistente defensivamente. Houve, de facto, um momento de mudança?

É verdade que tivemos uma entrada muito forte no campeonato, com algumas goleadas, jogos muito bem conseguidos. Depois as equipas começaram a observar-nos e começou a ficar mais complicado, com os adversários a apostarem mais no contra-ataque e nós com iniciativa de jogo.

Houve uma altura em que marcávamos golos, mas também sofríamos alguns. Isso ditou algumas derrotas, duas delas em casa, com Mafra e Viseu, porque estávamos a expor-nos muito e a desleixarmo-nos um pouco na parte defensiva.

O nosso treinador, com mérito, arranjou uma forma de equilibrar a equipa. Começámos a defender com mais um homem lá atrás, a equipa ficou mais equilibrada. Continuámos a sair com muitos para a frente, mas lá atrás a equipa estava mais protegida. Resultou numa segunda volta com menos golos marcados, mas foram raras as vezes em que sofremos. Fizemos 40 pontos na segunda volta, contra os 30 da primeira, e foi muito resultado pela evolução na parte defensiva.