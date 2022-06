Pepa ignorou os pessimistas, chegou e venceu na I Liga. "Há mais pressão no Vitória do que nos três grandes"

Como olhou para o topo do campeonato? Porto com recorde de pontos, o Sporting com a mesma pontuação, mas a ficar curto e o Benfica mais atrás.

Acho que o campeonato está pouco competitivo, do terceiro para os outros. Temos tido um quarto lugar a aproximar-se, por vezes, mas para baixo há um fosso grande. Há falta de competitividade e há razões para isso. A centralização dos direitos já devia ter sido feito há muito tempo. Temos casos como Inglaterra, Espanha e até França, em que a competitividade é diferente, mesmo com o dinheiro todo que o Paris Saint-Germain tem.

Enquanto não dermos esse passo, fico com dúvidas se o que nos acontece na Europa também não tem a ver com a falta de competitividade aqui. Temos isso só com as outras 14 equipas. Tudo o resto fica uma diferença muito grande.

Grande mérito do Porto no recorde de pontos, trabalho impressionante do Sérgio Conceição, é também fruto da estabilidade dos treinadores. Sérgio vai para o sexto ano, o Rúben Amorim para o terceiro ano. Todas as equipas que desceram de divisão trocaram de treinador. O Arouca teve uma fase muito má, mas manteve o treinador e não desceu, e bem, porque dava gosto ver jogar. É a gestão de quem manda, de quem tem a faca e o queijo na mão.

A centralização pode revolucionar o futebol português? Imagina uma cenário em que o campeão não seja um dos três grandes?

Imagino, mas para já não. A diferença é tão grande em termos de orçamento que num dia mau, um dos três grandes vence o jogo na mesma. ´

É como termos um Mercedes contra um Citroen 2cv. Com muitas curvas, dá para enganar. Mas a luta é desigual em condições normais. Se formos lá fora vemos clubes com condições que deixam de boca aberta.

Em Portugal, alguns clubes têm de ir de autocarro para treinarem aqui e ali. Faltam-nos condições, temos de investir muito nisso.

O Benfica contrata um treinador estrangeiro, o Roger Schmidt. É um desafio acrescido?

Acho que tem a ver só com adaptação. Hoje em dia conseguimos ver os jogos do Roger Schmidt no PSV e ele consegue ver os jogos do nosso campeonato. É adaptação, talvez conhecimento cultural dos estádios, dos jogadores, mas é a mesma coisa que os treinadores portugueses que vão para fora e costumam ter sucesso. Não vejo nenhum entrave.