“Seria arrogância dizer que o Paços quer a Europa”

Para a próxima temporada, o Paços pode assumir uma candidatura a um lugar europeu?

Na próxima época o Paços vai entrar com o mesmo espírito de conquista, de querer lutar para vencer todos os jogos, de jogar de igual para igual, independentemente do adversário. Agora, a Europa não tem de ser um objetivo assumido à partida, até porque esta época o Paços foi à Europa e quando cheguei estava nos lugares para não descer.

O campeonato é muito competitivo, há equipas do mesmo nível que têm outro tipo de investimento para ir ao mercado. Estar aqui a dizer que para o ano é para as provas da UEFA, penso que seria arrogância e até desvalorizar os adversários.

Já sabe se vai contar com o Stephen Eustáquio na próxima temporada?

Essa é uma questão a que não sei responder. Essa é uma questão do presidente e com a administração, não é do meu âmbito. O Stephen não está no clube, só fez dois ou três jogos comigo a treinador e depois foi emprestado ao FC Porto.