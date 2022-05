“Não é fácil para um treinador estrangeiro ter sucesso em Portugal”

Existe muita qualidade no treinador português que conhece bem a cultura do campeonato, o que em alguns momentos ajuda a fazer a diferença, mas é um treinador com créditos firmados, é um treinador com alguma experiência, acredito que nos vai trazer coisas novas.

Na luta pelo título, o que lhe pareceu as prestações dos candidatos?

O FC Porto, pela minha forma de ver o futebol, foi um justo campeão. O Sporting, que não foi campeão, mas que em jogo jogado, em jogo bonito, de assumir jogo, de jogar a construir a partir de trás, penso até que tinha um jogo mais trabalhado que na época anterior em que foi campeão, mas o FC Porto esteve muito forte e o Benfica não esteve tão forte, esteve muito instável.

Para mim a classificação não me surpreendeu.