“Não faz sentido rapazes e raparigas competirem juntos até à idade júnior”, diz investigador

No espaço de 11 anos, o número de mulheres praticantes de futebol duplicou. Entre 31 de março de 2011 eDados da Federação Portuguesa de Futebol indicam que a 31 de março de 2011 havia 6.012 mulheres a praticar a modalidade e a 31 de março de 2022: 12.005 mulheres.

Segundo dados de 2020 disponibilizados pela PORDATA, havia, em Portugal, 190.865 praticantes de futebol. Pela primeira vez, este ano, Portugal ultrapassou o número de 12 mil praticantes federadas de futebol e futsal: 12.005 praticantes femininas: 7.773 em futebol e 4.232 em futsal, segundo dados da FPF.

Foi numa linha de pesquisa do orientador e mentor da ideia Manuel João Coelho-e-Silva que o investigador Diogo Martinho se dedicou à pesquisa que permitiu a tese ‘Crescimento e maturação em jovens femininas atletas e não-atletas’ (‘Growth and maturation in female non-athletes and athletes’).

Um estudo da jovem atleta, numa modalidade desportiva que é a mais praticada em Portugal, mas que regista acentuado contraste entre os participantes de sexo masculino e feminino. “Quisemos saber primeiro como era a atleta futebolista feminina em Portugal e em Portugal o futebol não é seletivo, tanto pode apanhar uma miúda com 16 anos, e um 1,80m, como com 1,50m, não há seletividade no que toca a indicadores de tamanho, altura e massa corporal”, observa o investigador, apontando o defeito da atual organização dos escalões de formação.

“Elas competem sempre com os rapazes até à idade júnior e só depois nos juniores e seniores é que existe escalão para o sexo feminino. Então têm duas opções ou competem com os rapazes, ou sendo iniciadas, pedem dupla subida de escalão para jogar nos juniores e jogar sempre com raparigas”, lamenta Diogo Martinho.

“Não fazia sentido elas competirem nos mesmos escalões dos rapazes”, salienta Diogo Martinho, considerando existir “uma participação deficitária”. “Competindo com os rapazes, não me parece que seja a forma mais ideal de competir, fazer uma dupla subida de escalão também não me parece igual, uma miúda de 15 anos jogar com uma de 18”, exemplifica o jovem investigador, recordando a fase da recolha de dados.

“Quando têm de fazer uma subida dupla de escalão, têm de fazer um exame médico-desportivo, são medidas, são pesadas, faz-se um raio X ao pulso e à mão esquerda para vermos a idade biológica (no Centro de Medicina Desportiva do Porto coletavam os dados e nos interpretávamos)”, conta, adiantando que “os dados de idade óssea, permitiram recomendar que a formação das jogadoras possa acontecer em idade mais baixas do que acontece no sector masculino e, por volta dos 17 anos, as mais de 400 jogadoras estão prontas para a etapa de alta competição, sendo classificadas como esqueleticamente adultas.

Mesmo aos 16 aos, a maioria, não todas, já podem subir sem reservas a níveis competitivos mais exigentes”.