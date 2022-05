As imagens da festa da subida do campeão Rio Ave e do Casa Pia

Menos de 30 quilómetros separaram geograficamente a festa da subida de divisão de Rio Ave e Casa Pia, que regressam à I Liga na próxima temporada.

O Desportivo de Chaves também lutava pela subida, mas a manhã não foi propícia a surpresas. O Rio Ave venceu desde o primeiro minuto, acabou por ganhar por 3-0 e confirmar o título de campeão do segundo escalão.

As celebrações foram longas no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, que estava cheio com cinco mil espectadores. Depois do jogo, Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, entregou o troféu de campeão da II Liga ao capitão de equipa, Vítor Gomes. A festa continuará durante a tarde, na cidade, num autocarro panorâmico.