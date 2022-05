José Peseiro: "Ricardo Horta sabe que está no momento de ir"

José Peseiro acredita que o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, "será sensível" à vontade do capitão Ricardo Horta, depois dos casos de Lima e Rafa Silva, que rumaram ao Benfica, e repetirá os episódios anteriores, não dificultando a saída de jogadores que deram tudo enquanto representaram o clube.

"O Ricardo é um catalisador da equipa. É um capitão, não porque grita muito: afirma-se pelo seu comportamento, como o exemplo em campo e que faz tudo. Arrasta a equipa e é determinante. Assiste, finaliza, é tremendo e está no momento. Todos sabem disso, ele e o presidente António Salvador sabem que é o momento de abraçar uma equipa mais candidata a ser campeã", salienta Peseiro, em entrevista a Bola Branca, acerca de uma possível mudança de Horta para a Luz.

O treinador, que recebeu o avançado no Braga quando este deixou Málaga, em 2016/17, acrescenta que até pode suceder que Horta seja vendido abaixo do seu real valor, como consequência da "marca que deixou ou está a deixar" no Minho.