O futebol profissional em tempos de Ramadão

Treinador de futebol há 27 anos, três desses passados na Argélia, Francisco Chaló já conviveu com muitos jogadores de origem muçulmana, pelo que o Ramadão, o período mais importante para a segunda religião com mais praticantes no mundo, não é nenhuma novidade para o técnico de 58 anos.

Francisco Chaló, antigo treinador do Trofense, revela que a principal dificuldade está em fazer ver aos jogadores que podem ser feitas cedências, e que tudo está permitido no Corão.

"O Corão permite adiar um dia, ou seja, cada dia que adia prolonga-se aos 28 que se tem de fazer. Os jogadores que já estão em Portugal com mais tempo abrem essa exceção", diz.

O Ramadão realiza-se todos os anos no nono mês do calendário islâmico e tem a duração de 29 ou 30 dias. Este ano esse período calhou entre 1 de abril e 1 de maio. Esta época religiosa obriga todos os muçulmanos que chegam à puberdade a jejuar entre o nascer e o pôr do sol.

No Trofense, Chaló tinha três jogadores a fazer o Ramadão, nenhum deles com pretensões de abrir cedências e adaptar o Ramadão, sempre dentro do que é permitido pela religião, por isso, o treinador de Ermesinde refere que tinha esta missão de ajudar os jogadores nesta alteração.

"Nós temos que conhecer o Corão, porque isso permite-nos que haja esta flexibilidade. A chave é no autoconvencimento, não naquilo que é condicionar os atletas a fazer alguma coisa", garante.