​Federação quer tempo útil de jogo superior a 60% até 2030

O que pode melhorar

Há quatro aspetos que a Federação enumera para melhorar até 2030: prática, consumo, gestão e organização e “share of time”.

Na prática de futebol, a falta de infraestruturas, o estigma cultural feminino enraizado na sociedade portuguesa, o desporto escolar deficitário e o comportamento dos pais levam a uma dificuldade acrescida em atrair novos praticantes.

No consumo pode melhorar o desempenho das equipas portuguesas a nível europeu, a atratividade do futebol feminino, o destaque atribuído ao futebol e a tecnologia no produto que origina dificuldades na atração de novos consumidores.

Na gestão e organização, a incerteza relativa às atuais fontes de receita aliada à necessidade de captar as novas fontes adiciona dificuldades a um tecido clubístico pouco maduro e profissionalizado.

Transversalmente existem desafios relativamente à concorrência pelo “share of time” na prática e no consumo, potenciada pelos “eSports” e novas formas de entretenimento feitas à medida dos novos consumidores.

Ambições para 2030

Para 2030, a FPF assume várias ambições e ser capaz de se relacionar com todos os portugueses, criando oferta desportiva, educacional e social adequada a todas as idades.

A Federação pretende também ser o maior veículo promocional de Portugal no Mundo por via da qualidade do futebol nacional. Outra das ambições é ser o principal promotor da igualdade e da integridade na sociedade. O futebol português pretende ainda ser exemplo de sustentabilidade e o maior formador de referência de jogadores, treinadores, árbitros e outros agentes da modalidade.

As metas definidas para a década

A FPF vai promover um alargamento considerável do universo de Federados, apostando desde a infância e crescimento e com uma visão de Sociedade pensada num futebol para todos e todas.

O plano prevê que a promoção ajudará a um reforço da qualidade do jogo, com melhoria geral dos indicadores desportivos. A meta passa por ter um futebol mais atraente a quem pode consumir a atividade e para a sustentabilidade do ecossistema em que toda a atividade do futebol está envolvida.

Introduzir o futebol às crianças desde a idade pré-escolar como prática saudável e formativa, dentro e fora da escola.



Futebol para todos e todas

Garantir que existem e que são potenciados pontos de contacto de prática de futebol para todos os portugueses, independentemente do género, idade ou tipo de modalidade.

O objetivo é aumentar oúmero de jogadores federados futebol e futsal para 400 mil. Atualmente há cerca de 195 mil. Aumentar o número de jogadores informais futebol e futsal registados para 500 mil.