Más apostas "queimam" Manuel Machado. "Não vou mendigar trabalho"

Em entrevista à Renascença, Manuel Machado acredita que as últimas referências são as mais importantes no futebol e o seu passado de sucesso perdeu valor.



"Não voltei e previsivelmente será difícil que volte. As duas apostas recentes que fiz em Arouca e no Moreirense condicionaram-me muito. No futebol, o último momento é que conta e hoje ninguém olha para o passado do Manuel Machado que, se for analisado com cuidado, é bastante positivo. As últimas referências é que mandam e não foram boas", lamenta.

O treinador garante que "não vai mendigar trabalho" e esperará por oportunidades tranquilamente. No entanto, o treinador de 66 anos não tem muitas esperanças.

"Tenho uma gestão de carreira pautada pela independência, nunca tive agente a trabalhar comigo, foi sempre com contactos diretos que o meu trabalho foi sendo garantido. Esperarei tranquilamente, mas se as coisas se repetirem não vejo muita probabilidade de voltar a curto prazo. Gostaria muito, mas não irei mendigar trabalho a ninguém, não faz parte de mim", atira.