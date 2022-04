Braga discute acesso à meia-final da Liga Europa. "Todos acreditamos que vamos passar"

O dirigente da SAD minhota elogia Carlos Carvalhal e a aposta na formação, uma filosofia que começa na direção. António Marques desvaloriza uma possível inexperiência.

"Carlos Carvalhal tem bebido bem a ideia da direção do clube, nomeadamente do presidente, que é mesclar essa juventude com experiência. Bem sabemos que a juventude tem mais irreverência, menos 'ratice', que é muito importante de um conhecimento acumulado nestas competições, mas eu acho que, repito, Carlos Carvalhal vai fazer a equipa à dimensão dessa convocatória", diz, antes de concluir a ideia.

"A experiência vale o que vale, mas também temos uma grande parte da equipa nessa atitude mesclada que o treinador Carlos Carvalhal tem feito, com juventude e experiência e que é capaz de ser suficiente para levar de vencida, como todos desejamos, esta etapa do Braga", afirma.

Meia-final da Liga Europa "não é época ganha".

António Marques garante ainda que, mesmo que a equipa garanta a qualificação para as meias-finais da Liga Europa, não será uma "época ganha", face à ambição mostrada pelo presidente António Salvador.

O Braga está no quarto lugar do campeonato, a nove pontos do terceiro lugar do Benfica, e não venceu nenhuma das taças.

"Acha que o Braga, com a ambição que o presidente António Salvador tem mostrado e tem dado a conhecer publicamente, é uma época ganha com esses objetivos?", questionou.