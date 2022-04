André Silva marcou o golo que Pelé nunca conseguiu

Pelé, por muitos considerado o melhor futebolista de sempre, marcou mais de 700 golos na carreira, mas nunca conseguiu colocar a bola na baliza do adversário desde o próprio meio-campo, apesar de o ter tentado contra o Uruguai no Mundial de 1970.

No último sábado, André Silva, avançado do Arouca, fez um chapéu ao guarda-redes do Gil Vicente a uma distância de cerca de 65 metros, naquele que será, certamente, forte candidato a um dos melhores golos do ano.

Sem ter de pensar muito e apesar de ser dono de uma coleção de golos, o avançado brasileiro não hesita na resposta, em entrevista à Renascença: "É, sem dúvida, o melhor golo da minha carreira. De todos que já fiz, é o que mais gosto. É o golo que o Pelé não fez, dizemos isso no Brasil. Fico muito feliz e honrado".

Apesar de parecer um golo de inspiração momentânea, André Silva admite que é um remate que tem tentado ao longo da época e que é fruto de atenção especial do avançado.

"É um golo que tenho estudado há muito tempo. Tentei a última vez contra o Portimonense, no Algarve, mas a bola passou ao lado. Contra o Gil Vicente, estava de olho no guarda-redes durante a primeira parte. Estávamos num bloco baixo e o guarda-redes deles estava mais adiantado para controlar a profundidade. Na segunda parte, uma bola sobrou para mim, recebi orientado, vi o guarda-redes adiantado e rematei para fazer o chapéu", recorda.

O golo rodou o mundo todo, foi até destaque na imprensa desportiva do Vietnam, mas passa ao lado do jogador do Arouca a possibilidade de ser nomeado para o Prémio Puskás da FIFA, que elege o melhor tento do ano.

"Não é algo que me preocupe agora. O que me foca mais são os objetivos do clube. É o que tiver de ser, mas não é um objetivo que tenha em mente, esse é manter o Arouca na I Liga", explica.

A única garantia é que, a partir de agora, ficará mais difícil voltar a surpreender os guarda-redes da I Liga: "Vão certamente ficar mais perto da baliza. Pode ser que repita, vamos ver o que os jogos nos dão".