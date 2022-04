Em total afirmação na I Liga, André Ferreira sonha com presença no Mundial do Qatar

Seria importante para o clube e para o André conseguir uma segunda qualificação europeia seguida?

Claro que sim, tive a oportunidade de me estrear nas competições europeias na Conference League. Tivemos jogos muito bons, com o Larne e depois com o Tottenham, foi uma experiência muito diferente do que estávamos habituados. Temos sempre esse desejo de jogar as grandes competições e os grandes jogos, é para isso que jogamos futebol.

Seria um sonho que o Paços se qualificasse para uma competição europeia pela segunda vez.

Como foi para o André jogar contra o Tottenham? Duas experiências muito diferentes, na Mata Real e em Londres.

Foi muito positivo, mesmo no primeiro jogo sabíamos que eles tinham jogadores que o orçamento todo do Paços não chegava sequer perto do que o que eles custaram. A responsabilidade era deles, mas tínhamos muita ambição de dar uma resposta, mostrar que o campeonato português é competitivo e que as equipas conseguem competir lá fora, mesmo não sendo as chamadas grandes.

Conseguimos a vitória, o segundo jogo foi mais complicado, o próprio ambiente era muito forte, a cultura inglesa criou uma atmosfera que gostei muito de jogar. Na primeira parte entramos um bocado presos e receosos. Quando nos soltámos, até conseguimos fazer um bom jogo. Eles têm jogadores de nível mundial e acabaram por fazer a diferença.

A meio da época trocaram de treinador. Jorge Simão deu lugar ao César Peixoto. O que mudou para lançar o Paços para uma segunda metade da época bem mais tranquila?

As ideias dos treinadores são um pouco diferentes, mas às vezes momentos no jogo definem uma carreira, neste caso do treinador.

Tivemos jogos muito positivos com o Jorge Simão, o grupo gostava do treinador, mas chegou a uma altura em que as coisas quando tinham de correr mal, corriam. Perdemos vários pontos nos últimos minutos de jogo.

O "mister" César Peixoto trouxe uma energia nova, o grupo recebeu bem as ideias, temos jogadores que gostam de ter bola e fazer ataques rápidos e com posse de bola.

Os resultados ajudaram a dar essa estabilidade, a equipa ganha confiança com os resultados e acho que a diferença foi essa.

A constante com os dois treinadores foi o André Ferreira sempre na baliza. Como tem sido esta época individualmente, sendo a sua primeira como titular na I Liga?

Tem sido uma época muito positiva, se calhar uma surpresa para muitos que me conheciam da formação e de alguns jogos de Taça de Portugal e Taça da Liga, que tinha sido o que tinha feito mais. É uma época de afirmação, tenho sentido muita confiança no clube, dos meus colegas e pessoas de fora.

Tem sido uma época muito consistente, tenho feito boas exibições, mantido um nível bastante bom. Estou muito satisfeito por ter vindo para o Paços e por estar a ter esta oportunidade. Estou a desfrutar.

E isso tem sido reconhecido com alguns prémios de melhor em campo.

Sim, é positivo quando fazemos o nosso trabalho e depois temos o reconhecimento no fim de semana. É para isso que trabalhamos.

A parte individual é positiva, mas só faz sentido enquadrada dentro de um grupo e com bons resultados.

Pode recordar o último mercado de transferências, verão? Quando decide sair do Santa Clara e quando decide aceitar a proposta do Paços.

Queria sair, já na época anterior tinha essa ideia, mas o Santa Clara tinha feito muita força para eu ficar e tinha uma relação muito boa com a equipa técnica, com todo o "staff" e parte diretiva.

Viam em mim capacidade para, no futuro, assumir a baliza, mas o Marco Pereira estava a fazer épocas muito boas e consistentes. Às vezes, é complicado não tendo oportunidade e ritmo de jogo. A posição de guarda-redes costuma fazer a época toda a titular, é difícil haver trocas na baliza.

Voltei a pedir para sair, queria jogar mais e queria estar aqui mais perto da família, porque fui pai.

Surgiu o Paços, tive mais algumas abordagens, mas pela estabilidade do clube, pelas condições de trabalho e pelo que me falavam do clube - conhecia o Jorge Silva e o Stephen Eustáquio do Leixões e falaram-me muito bem - não tive dúvidas em aceitar o convite para vir para cá.