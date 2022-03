Cassiano já tem um dia com o seu nome no Brasil. Agora quer fazer história no Vizela

O Samu está a fazer um grande campeonato e também evoluiu muito com o Vizela. São os jogadores com grandes histórias, porque vieram com o clube até à I Liga e estão a fazer grandes épocas.

Ao longo da sua carreira teve vários destes jovens que acabaram por explodir. Remeto-o ao plantel que encontrou no Internacional de Porto Alegre. Esteve com jogadores experientes como Forlán, D'Alessandro e Juan, mas miúdos como Lucas Lima, Fred, Leandro Damião, Oscar e, também, Otávio, agora jogador do FC Porto. Previa esta explosão do Otávio?

Ele era uma joia do Inter. No ano em que joguei [2012], ele era muito novo, tinha 17 anos, e não jogava muito, mas já estava com o plantel principal. Treinava com o plantel principal e ia para os jogos.

Depois foi incrível, no ano seguinte ele explodiu. Rebentou nesse ano e foi logo transferido para o Porto.

Ele tinha muita qualidade e o nível que ele atingiu não é novidade para ninguém. Ao chegar ao Porto evoluiu mais ainda. É um jogador impecável.

Entende a opção dele pela seleção portuguesa? Otávio encaixaria na seleção brasileira?

Cabia na seleção brasileira, mas entendo a decisão dele. Já está cá em Portugal há muito tempo, sente-se em casa e acho bonito da parte dele, e merece estar na seleção.

Falámos de jogadores que deram o passo para clubes grandes. O Cassiano passou pelo Internacional de Porto Alegre, um grande do Brasil, mas a sua carreira fica marcada por passagens por clubes de menor dimensão, mas com o Cassiano muitas vezes promovido ao estatuto de craque. Em Vizela já tem uma música, os adeptos adoram-no, há a passagem pelo Fortaleza, com o "Cassiano Day", pelo Paysandu.

Este reconhecimento é muito importante. Todos os jogadores procuram ser uma referência num clube. Há sempre o nosso ego, em que queremos estar bem, sentir carinho, sentir que é importante num clube.

Quando não sentimos isso, por vezes, nem queremos estar no clube. Há jogadores que, mesmo estando em clubes bons, se não estão a jogar, se não são valorizados, não querem continuar.

Por isso, muitos jogadores dão um passo atrás para conquistar esse reconhecimento. Isso aconteceu muitas vezes na minha carreira, muitas vezes mesmo. Cheguei a clubes em que as coisas não resultaram e eu não quis continuar, ou o clube não quis continuar comigo.Tive esses altos e baixos na minha carreira, e foi muito importante para o meu crescimento.

Por vezes achamos que já é tarde, mas para mim está a chegar mais tarde, mas tudo o que eu passei e que estou a viver aqui no Vizela, que tem sido incrível, não quero parar por aqui.

Quero alcançar mais conhecimento, mais valor e é isso que os jogadores têm sempre na cabeça.