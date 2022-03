Bruno Teles. Quando as lesões antecipam o fim da carreira

Da final da Libertadores à homenagem em Chaves

A 25 de fevereiro de 2022, o anúncio do fim. Momento agridoce para Bruno Teles, que não se aproximou do balneário para evitar emoções fortes.

Nesse dia, antes do pontapé de saída do jogo frente ao Benfica B, Bruno Teles foi homenageado pelo emblema transmontano e recebeu uma camisola autografada por todos os companheiros de equipa.



"É um dia na minha memória para sempre, em que pude dizer adeus ao futebol. Pude sair pela porta grande, tal como entrei. Estive com os meus dois filhos no relvado e a minha esposa a assistir da bancada. Foi muito especial. Todos nos vamos lembrar da imagem da despedida, o carinho dos adeptos e o reconhecimento dos colegas. Evitei de estar perto do balneário. Sou emotivo, fiquei mais distante, também para não atrapalhar a concentração", recorda.

Formado no Goiás, Bruno Teles foi recrutado pelo Grémio ainda enquanto júnior. Subiu à equipa principal em 2006, época em que fez a estreia no Brasileirão. Na temporada seguinte, esteve no banco na final da Libertadores perdida para o Boca Juniors.

"O meu início de carreira foi muito bom no Grémio, estive na final a Libertadores, que perdemos para o Boca Juniors de Riquelme. Logo depois tive a minha primeira lesão grave, no ligamento cruzado do joelho", começa.

Bruno Teles fez a maior parte da carreira em Portugal. Chegou ao Vitória de Guimarães em 2009, saiu em 2012 para a Rússia e regressou numa fase mais adiantada na carreira, aos 31 anos. Passou por Rio Ave, Paços de Ferreira, Académica e Chaves: "Estou muito orgulhoso por saber que joguei em clubes desta dimensão. São clubes que os adeptos são fervorosos, com a sua tradição".

Ainda assim, o melhor momento em Portugal foi no Vitória, onde alcançou grande destaque: "Foram grandes momentos, qualificação para a Liga Europa, final da Taça de Portugal, grandes jogos contra os grandes, golos, bons jogos. Foram anos incríveis".

Depois de duas temporadas a titular, Bruno Teles fez manchetes de jornais ao ser associado a clubes de maior dimensão. O negócio não aconteceu e o lateral acabou por sair para a Rússia, numa altura de dificuldade financeira para os vimaranenses.

"Houve sondagens do Benfica e do Porto. Até chegou a sair no jornal. Não se concretizou e acabei por sair para a Rússia, num momento complicadíssimo para o clube. Foi bom financeiramente para o clube, para mim também foi muito bom nesse aspeto. Logicamente que gostaria de ter chegado um dos três que sempre lutam pelo título e jogam na Liga dos Campeões", atira.

No total, foram 92 jogos na I Liga e mais 65 no segundo escalão. Em Portugal, Bruno Teles conquistou um troféu, a II Liga ao serviço do Paços de Ferreira, em 2018/19.