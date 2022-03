Tiago Dantas, entre Munique e Tondela à procura de afirmação no Benfica

Puxando a fita atrás, quando é que começa a jogar futebol?

Comecei aos três anos. Jogava muito à bola em casa. Fui para a escolinha do Simão Sabrosa no Estoril.

O Miguel Soares e o mister Sandro, que tinham ligações ao Benfica, perguntaram ao meu pai se poderia ir lá treinar. Com quatro anos segui para o Benfica, até hoje lá estou.

Que momentos destaca da formação?

O campeonato de sub-15. Marcou-me muito, perdemos o título no último lance do jogo contra o Sporting. O Luís Nascimento era o treinador. Tive muito prazer a jogar nos sub-17 com o Renato Paiva.Perdemos o título num jogo em casa com o Sporting. Voltei a encontrar o Luís Nascimento nos sub-19, na mesma época que estive na equipa B com o Bruno Lage, com quem gostei muito de trabalhar, apreciava muito o treino dele, é muito competente. Viu-se no Benfica e vê-se no Wolverhampton. Na segunda metade da época voltei aos sub-19, num futebol muito diferente com o Luís Nascimento, mais rendilhado. Perdemos o título também num empate em Braga. Foi uma formação repleta de bons momentos.

Desde cedo que tem o rótulo de uma das grandes promessas do Benfica. Lida bem com isso?

Quando um jogador de 17 ou 18 anos começa a dar nas vistas na equipa B, as pessoas começam a observar. Cria uma expetativa elevada, mas lido com normalidade.

Mais um dia, mais um jogo. Foi assim que lidei com as coisas. Há jogadores que com essa idade já dão nas vistas na equipa A, como o João Félix e o Renato Sanches. Por algum motivo são os jogadores que são, foram Golden Boy. É um nível diferente.

Acha que vai a tempo de chegar à altura do rótulo e das expectativas?

Acho que sim, esta etapa era necessária. Sei o que quero, estou a treinar e a aprimorar o meu jogo.

Tenho plena confiança em mim e nas pessoas que estão comigo. Quero chegar ao alto nível.

Tem sido também opção na seleção sub-21, que tem tido uma caminhada tranquila.

Nem sempre fui chamado às seleções jovens, mesmo jogando sempre no Benfica. Agora nos sub-21 fui chamado logo de início.

Surpreendeu-me um pouco e tenho retirado muito. É um espaço de que gosto bastante, pela forma como jogamos. Gosto muito do treinador, tem ideias muito fixas e temos jogadores com muita capacidade para jogar desta maneira. Tem sido um trajeto perfeito até agora.

Quais os principais sonhos que tem por cumprir enquanto futebolista?

Jogar na equipa principal do Benfica, ganhar uma Liga dos Campeões e, de preferência, que fosse no Benfica, e ganhar o maior número de títulos possível.