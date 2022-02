Três regressos e um final feliz. FC Porto e Sporting dominaram último dia do mercado

Era uma vez três. Um argelino, um brasileiro e um português.

Isto não é o início de um conto de humor para crianças, mas sim o filme de três dos quatro principais negócios do último dia do mercado de transferências de inverno no futebol português. Três regressos que dominaram os títulos de manhã à noite.

Houve, ainda, um quarto protagonista, que viu uma novela de semanas conhecer final feliz. Trata-se de Marcus Edwards, que deixou o Vitória de Guimarães pelo Sporting a troco de 7,67 milhões de euros.

O acordo, por 50% do passe do extremo inglês, de 23 anos, contempla, ainda, bónus que podem atingir um total de 500 mil euros, mediante objetivos, e mete ao barulho três jogadores - Bruno Gaspar, Geny Catamo e Gonzalo Plata - num longo rol de condições que a Renascença explica aqui.