“Final four” da Taça da Liga poderá ser no estrangeiro, depois de 2024

É obrigatória a apresentação de teste negativo, com a exceção de quem tem o certificado digital de recuperação de vacinação completa com o reforço da terceira dose. E vamos ter um perímetro adicional de segurança, um perímetro sanitário onde serão feitas as primeiras filtragens de pessoas.

Só dentro do perímetro mais alargado é que estarão as pessoas comprovadamente negativas. Deixo a recomendação aos adeptos para que venham cedo porque podem fazer a demonstração do teste fora desse perímetro e trocar por uma pulseira para entrarem de forma mais rápida.

Todos os anos a Liga é criticada pelas dificuldades de calendário que a Allianz Cup provoca aos clubes de maior dimensão e pelo formato feito à medida dos chamados grandes. Como lida com essas críticas?

As críticas entristecem-me um pouco porque há uma perceção errada. Esta é a 15.ª edição e há 19 clubes diferentes que chegaram às meias-finais, 10 finalistas diferentes e cinco vencedores diferentes.

Em formatos de provas de eliminação pura a diferença é marginal. A perceção de formato feito à medida dos grandes é errónea. Há um modelo que tem de ser feito porque tem de haver um equilíbrio no calendário desportivo. Há uma grande assimetria no número de jogos entre equipas que participam nas provas europeias e as restantes.