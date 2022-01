Antes de terminar a carreira, Babanco quer voltar à II Liga com a União de Leiria

Liga 3 "muito próxima" da II Liga

A nova Liga 3 está num nível "muito próximo" da II Liga. Babanco somou 150 jogos no primeiro escalão e 55 na II Liga e avalia a nova provada Federação Portuguesa de Futebol.

"Faço um balanço positivo. A Liga 3 está muito próxima, para não dizer que está igual, à II Liga. Acompanho jogos das duas divisões e as equipas têm a mesma qualidade, não há grande diferença. A visibilidade está ótima na Liga 3. Há notícias dos jogadores e há prémios, é totalmente diferente do Campeonato de Portugal. Já sinto que a Liga 3 é um campeonato profissional e isso motiva ainda mais os jogadores a querer chegar a uma I Liga", explica.

Esta é a segunda temporada de Babanco na União de Leiria. Na temporada passada, o clube jogava no Campeonato de Portugal, antes da reformulação das competições. A organização é totalmente diferente este ano.

"Há uma diferença muito grande [entre Liga 3 e Campeonato de Portugal]. As condições na Liga 3 são totalmente diferentes. No ano passado, havia uma diferença grande para as equipas do fundo da tabela, que tinham orçamentos e condições muito diferentes. A Liga 3 não tem sintéticos também e isso ajuda muito os jogadores", explica.

A União de Leiria é um histórico do futebol português. A última temporada no principal escalão foi em 2012. O objetivo é, no imediato, voltar à II Liga: "O Leiria é uma equipa com história nos campeonatos profissionais, claro que tem essa ambição. Pensamos jogo a jogo, mas queremos atingir os nossos objetivos. No final fazemos as contas".

Além de Babanco, o plantel dos leirienses, treinado por Bino, é composto por mais elementos que têm experiência nos campeonatos profissionais, como Diego Galo, João Dias, Diogo Amado, Kuca, entre outros.

A equipa lidera a Série B da Liga 3, com 10 pontos de avanço sobre o Torreense, segundo classificado. Os quatro primeiros classificados da série juntam-se aos quatro primeiros da Série A para disputar a fase de subida. Os dois primeiros da segunda fase são promovidos à II Liga.