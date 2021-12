Pedro Santos, um veterano numa nova era do "soccer" americano

Depois de ter sido campeão no Columbus Crew na época 2020, falharam os "play-offs" esta temporada. Foi uma época aquém das expetativas?

Acabou por ser uma época abaixo das expetativas. Depois de sermos campeões, o objetivo acaba sempre por ser atingir os "play-offs". Queríamos repetir o feito e isso é muito difícil de acontecer. Só houve duas equipas que conseguiram o bicampeonato. Era um objetivo nosso, mas infelizmente não conseguimos.

Qual é o projeto do Columbus Crew para a próxima época?

O mesmo. Fazer uma boa classificação, porque conta muito para o resultado final. Queremos chegar ao "play-off" numa boa posição para termos mais jogos em casa e assim temos uma hipótese maior de lutar pelo título, que é a nossa mentalidade no clube. Desde que houve a mudança de donos, estão a incutir uma mentalidade vencedora, de ganhar troféus. O objetivo é lutar pelo título da MLS.

Será a sua sexta época na MLS, o título em 2020 foi o ponto alto deste percurso até agora?

Sem dúvida. No primeiro ano cheguei à final de conferência, mas perdemos com os campeões, que foram os Toronto. O clube teve uma fase menos boa e houve a transição de donos. Foi complicado, mas felizmente está tudo bem encaminhado, estamos a formar uma grande equipa. O título foi o ponto mais alto na minha estadia no clube e na carreira.

O New York City venceu o título pela primeira vez este ano, oito anos depois da sua criação. Isto só é possível nos Estados Unidos, devido ao modelo da competição?

Sim, e também tivemos o Atlanta United, que foi campeão dois anos depois ter sido criado. Este ano, o Nashville fez a sua segunda época e foi longe no "play-off". A liga é muito competitiva, quem não segue a MLS não tem essa ideia, mas é um campeonato muito competitivo. Todas as equipas são do mesmo nível e é imprevisível saber quem vai ser o campeão e quem é o candidato declarado. O New England Revolution fez uma época regular excecional, bateu o recorde de pontos e caiu nos "play-offs". É uma liga muito competitiva e, por isso, dá um gosto enorme de jogar porque exige muito dos jogadores.

O New York City é um clube do grupo do Manchester City, com outros clube espalhados pelo mundo. Seria possível investir num clube português, ter o mesmo sucesso e lutar pelo título?

Poderia, acredito que sim, mas as coisas funcionam de maneira diferente aqui. Tendo um clube numa divisão em que não descem, têm tempo para preparar as coisas, contratar, estabilizar na liga. É diferente do que fazer as coisas apressadas e aguentar o clube numa liga. Aqui começam de baixo e é mais difícil chegar ao topo. É mais fácil isso acontecer na MLS, porque a equipa entra direto na primeira divisão e fica por lá. Aqui é preciso subir e as coisas podem complicar e os investimentos acabam por falhar. É possível, se for bem feito, mas é mais difícil.

Como é que analisa o formato da MLS? Segue o clássico modelo norte-americano, com duas conferências, "play-offs", sem descidas de divisão e com "draft". Como é que vê este formato aplicado ao futebol?

Todas as ligas são organizadas dessa maneira lá, sempre por "play-off". São ligas privadas, no fundo. Os investidores compram os clubes, gastam muito dinheiro, e descer de divisão seria muito mau para a liga. É assim que funciona. No início era estranho para mim, estava habituado ao formato europeu. Mas agora agrada-me, dá um equilíbrio maior à liga, dá possibilidade de todas as equipas terem as mesmas hipóteses de lutarem pelo título. Na Europa, só há duas ou três equipas que lutam pelos títulos, tirando em Inglaterra. Na MLS, a competitividade é grande e praticamente todos os anos há um campeão novo.