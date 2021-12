Ricardo Horta é o melhor goleador português da I Liga das últimas seis épocas

Ricardo Horta chegou ao intervalo do jogo com o Estoril, este domingo, com o estatuto de melhor marcador português na I Liga, nas últimas seis épocas. O contador da Renascença começa na temporada em que o avançado regressou a Portugal e iniciou o seu percurso no Sporting de Braga, 2016/17.

Com os dois golos ao Estoril, Horta passa a somar 55 na I Liga, nos últimos seis anos. Ultrapassa Pizzi, que no clássico com o Sporting chegou ao golo 54, considerando o mesmo período.

No Braga, a relevância de Ricardo Horta é também significativa. O avançado, de 27 anos, tem 82 golos marcados pelos minhotos e está a 11 de se tornar o melhor marcador da história do clube. Mário Laranjo, jogador do Braga nos anos 40 e 50 do século passado, com 92 golos, lidera essa tabela.

Esta temporada, Horta tem 12 golos. Para ultrapassar Mário Laranjo precisa de fazer, pelo menos, a sua segunda melhor época de sempre, a esse nível. O seu melhor registo, numa só temporada, é de 24 golos. Aconteceu em 2019/20. Para se tornar, na campanha em curso, melhor marcador da história do Braga, o avançado tem de chegar aos 23.