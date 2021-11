Patrick William. Estoril "vai continuar a surpreender muita gente"

Patrick William soma oito jogos esta época no Estoril e luta pela titularidade com Nahuel Ferraresi, Lucas Áfrico e Bernardo Vital. O central vai continuar a procurar afirmar-se no principal escalão português, num Estoril que promete continuar a dar cartas esta temporada.

Natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o central, de 24 anos, começou a sua formação no Internacional de Porto Alegre e terminou-a no Cruzeiro. Iniciou o percurso como profissional no Tupi, na terceira divisão brasileira, passou pelo Ceará, onde se estreou no Brasileirão e estava no Vila Nova, do segundo escalão, quando foi contratado pelo Famalicão, em 2019, no ano do regresso do clube minhoto à I Liga.

Central de raiz, foi também utilizado a lateral-direito. Fez 45 jogos, em duas épocas no Famalicão e marcou um golo. Ainda começou a época no clube - fez o jogo com o Feirense para a Taça da Liga -, mas acabou por ser transferido para o Estoril.