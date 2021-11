Antunes, o campeão nacional que gostaria de terminar a carreira em Paços de Ferreira

Na última jornada, o Paços recebeu o Sporting e foi muito cumprimentado pelos antigos colegas de equipa e pelos adeptos, com uma enorme ovação. Foi especial para si esse jogo, até porque foi campeão sem adeptos nas bancadas?

Foi especial, é um motivo de orgulho. Sou profissional, durante o ano que passei no Sporting fui profissional a 100%, tal como a defrontar o meu ex-clube nesse jogo. Isso viu-se no carinho que tiveram por mim, pelo que dei à equipa e ajudava no dia a dia, não só no fim de semana.

Isso também é importante para os treinadores, poderem ter jogadores que dão tudo no campo. É o que eles pedem. Se um dia for treinador, quero jogadores que me deem máxima entrega todos os dias, não só quando jogam. Teve a ver com isso e com a relação que tinha de amizade com os jogadores. No que podia, ajudava. Fui dos que menos minutos teve, mas saí a ganhar de igual forma.

O Sporting fez-lhe uma homenagem pública antes de assinar pelo Paços, que até atrasou a sua vinda para aqui. Como viveu esses dias? Do momento em que recebe a proposta até assinar o contrato aqui.

Foi obviamente complicado, não é de um dia para o outro que se decide sair de um clube onde estamos bem. O Paços é a minha casa, é a terceira vez que aqui estou, é um clube que conheço há muitos anos. Sinto-me muito bem aqui, mas a decisão era muito difícil. Não joguei muito tempo, mas fui uma pessoa muito querida no clube, criei amizades no "staff", os filhos estudavam lá, foi um conjunto de coisas que me faziam pensar. Custou-me.

Por um lado, não me passava pela cabeça sair do Sporting, mas por outro queria jogar. Que sítio melhor para jogar do que onde já fui feliz, na minha casa em Paços? Tinha outras alternativas para seguir em frente, mas não tinha grande intenção de sair do Sporting. O Paços fez-me pensar melhor e tomar a decisão certa.

Jogou pouco também porque se cruzou com o Nuno Mendes. De que maneira o ajudou no seu crescimento?

Tivemos uma relação bastante boa, o Nuno gosta muito de aprender e ouvir. Muitas vezes não se aprende só a ouvir, ele é um miúdo que vê muito, está atento a movimentações e conselhos de jogadores mais velhos. ´

Isso viu-se no rendimento que teve no ano passado e continua a ter. Já era um miúdo cheio de talento, não lhe vim ensinar nada, mas no que podemos tentar ajudar, ajudávamos sempre. Dava-lhe os meus conselhos, ele aceitava de bom grado. Não ouve só para dizer que está a ouvir, ouve para aprender. É humilde, trabalhador e com uma qualidade invejável.

Já joga no PSG, mas acha que pode ser um dos grandes laterais da próxima década?

Espero que sim, ele é muito novo, já fez um ano completo no Sporting, tem jogado no Paris Saint-Germain e na seleção, mas ainda tem um mundo pela frente e uma margem de progressão enorme. Espero que não queira ficar por aqui. Tem fome de aprender, se o conseguir fazer, vai ser dos melhores laterais do mundo.