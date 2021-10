Trigueira, o guarda-redes que nunca quis ser famoso

Diogo Costa é o mais recente guarda-redes estreado na seleção principal. Vê Diogo Costa como sucessor natural de Rui Patrício?

Vejo o Diogo Costa com um potencial muito grande, com muitas qualidades. Ainda é cedo para dizer se será o sucessor do Rui Patrício, mas tem o potencial para tal e está no caminho certo para o conseguir.

Em relação à sua carreira, 33 anos não é uma idade pesada para um guarda-redes. Quais são as suas perspetivas de carreira?

Continuar a jogar enquanto for feliz a jogar futebol. No momento em que deixar de ser feliz irei ponderar aquilo que vou fazer à minha vida. Enquanto for feliz quero continuar o máximo possível.

Colocar as coisas nesse ponto dá-lhe tranquilidade?

Sim. Eu vejo muitos colegas por causa do dinheiro, porque não sabem fazer mais nada e eu posso dizer que, felizmente, se tivesse de deixar o futebol agora teria alternativas. E isso dá-me a tranquilidade de pensar dessa forma: continuar a jogar até não conseguir mais.

Preparou-se ao longo do tempo para o pós-carreira? Apostou em alguma área em específico?

Como a minha carreira foi de altos e baixos, eu fui-me preparando para o caso de um dia as coisas não correrem bem no futebol. Tenho negócios meus, pequeninos, porque o futebol, infelizmente, nunca me deu grandes ajudar a nível financeiro. São negócios pequeninos, mas que me fazem abrir outras portas.

Em que investiu?

Tenho uma loja de roupa, estou a pensar criar uma marca de roupa e tenho uma metalúrgica.