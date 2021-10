​A história de Kiko começou contra uma parede e continua na I Liga

Kiko esteve quatro épocas no Moimenta, passou pelo Ferreira de Aves, pelo Lusitano Vildemoinhos e, aos 23 anos, foi contratado pelo Vizela, saindo, pela primeira vez do distrito de Viseu, ainda para jogar no Campeonato de Portugal.

Foi apenas aos 25 anos que apareceu na I Liga - esta época - e chega sem pressão adicional, tendo presente as expetativas nele depositadas. Kiko há bem pouco tempo estava no distrital, agora acorda para treinar na liga principal: "Encaro isto como uma oportunidade. Para um jogador que vem do distrital, do CNS e chega à I Liga é aqui que quero estar"

Retribuir ao Vizela

Com contrato até 2024 com o Vizela, Kiko Bondoso, tal como acontecia no Campeonato de Portugal e na II Liga, continua a ser aposta firme de Álvaro Pacheco. Os desempenhos não passam despercebidos, as propostas já chegaram, mas o jogador diz ter uma dívida com o clube e não equacionou, sequer, deixar Vizela depois da boa época no segundo escalão.

"Apareceram algumas coisas, não vou esconder, mas o meu objetivo era jogar na I Liga. Estou aqui muito bem. O Vizela tem todas as condições para crescer. Estou feliz aqui e não estou a pensar noutra coisa. Eles ajudaram-me, por isso, tenho de retribuir o favor".