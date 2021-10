Jorge Simão: "É utópico pensar replicar o quinto lugar da época passada"

Qual foi a reação quando saiu o Tottenham no sorteio do "play-off"? Entusiasmo por defrontar um dos maiores clubes europeus ou frustração por ter sido o adversário mais complicado?

A reação foi que não iria ser fácil chegar à fase de grupos. Seria legítimo pensar que com um sorteio mais fácil, poderíamos ter ido à fase de grupos.

Calhando o Tottenham no sorteio, as nossas probabilidades diminuíram muito. No jogo da primeira mão acho que até poderíamos ter feito o 2-0, com um livre direto do Antunes no fim do jogo que teria sido o segundo e não seria injusto. Com 2-0, as coisas poderiam ter sido diferentes fora.

Foi uma noite especial para o clube essa vitória frente ao Tottenham? Mesmo com uma grande rotação nos ingleses?

Todos sentiram isso. Podem pegar no argumento que o Tottenham não veio com as principais figuras, mas tinha outros grandes jogadores. Um jogador que tenha jogado aqui deverá pagar o orçamento do Paços durante vários anos. É incomparável. Por isso, acho que é irresponsável tirarem-nos o mérito dessa vitória. É algo que fica, está marcado na história do Paços e ninguém pode tirar isso a estes jogadores.