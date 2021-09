Hugo Gomes: "Seria hipocrisia um clube como o Rio Ave dizer que não tem objetivo de subir"

Como está a ser a adaptação ao Rio Ave nestes primeiros meses no clube?



O começo aqui no clube tem sido como imaginava, antes de vir para um clube procuramos sempre referências. No futebol, temos amigos em quase todo o lado e fui à procura de referências, mas já conhecia, historicamente, o que é o clube. Estes dois meses estão a corresponder às expetativas, a nível da estrutura, das pessoas que trabalham aqui e também a equipa, visto que estamos a ter um bom início de campeonato.

Falou das referências, com quem é que conversou antes de assinar pelo Rio Ave?

Tive muitos amigos que jogaram aqui. Um deles foi o Matheus Reis, que hoje está no Sporting, e o Lucas Piazón, que esteve comigo no São Paulo. Ainda antes de vir para cá, sempre tive ótimas referências do Rio Ave.

Como surge este convite para vir para o Rio Ave? Conte-me a história, desde que percebe que não vai ficar no Estoril até ser anunciado no Rio Ave.

Depois do Estoril fiquei livre. Estive de férias no Brasil, nesse período nem me preocupei com o meu futuro e ficou nas mãos do meu empresário. Ele apresentou-me as propostas e entramos em acordo com o Rio Ave.

O Rio Ave montou um plantel com alguns reforços e manteve outros da equipa que desceu de divisão. Acha que o grupo é forte para atacar a subida?

Acho que é forte. O staff, a estrutura e a equipa técnica também. Não basta ter 11 jogadores excelentes, é um conjunto de fatores. O grupo foi bem montado, com pessoas que agregam. Não adianta ter jogadores espetaculares técnica e fisicamente se dentro do balneário não rendem um ambiente sadio. Nós temos isso e é uma das mais-valias que temos neste grupo.

Considera que é um clube de I Liga?

Sim, até pelo histórico, pelos jogadores que passaram por aqui e por tudo o que o Rio Ave tem feito, como na Liga Europa. Temos ambição de estar na I Liga, esse é o nosso objetivo, nunca escondemos isso. Esta é a minha quarta época na II Liga e todos os anos não importa quem é candidato, vai sempre haver muita dificuldade. Depende, depois, de como o grupo vai encarar o campeonato.

A subida é um objetivo assumido e, para já, está a correr bem: estão em primeiro lugar isolados...

Seria hipocrisia um clube do tamanho do Rio Ave falar que não tem objetivo de subir. Claro que tem e dá todas as condições para os jogadores atacarem esse objetivo. Mas o símbolo e a força do clube não chegam, isso não existe. Lembro-me de muitas equipas que eram fortes candidatas e não chegaram a subir.