Liga 3 arranca esta sexta-feira. Tudo o que precisa de saber sobre a nova competição do futebol português

Arranca, esta sexta-feira, a nova Liga 3, uma nova prova criada pela Federação Portuguesa de Futebol, e que toma o lugar do Campeonato de Portugal como a terceira divisão do futebol português.

O anúncio da criação da prova foi feito no final da temporada 2019/20, após a pandemia da Covid-19 ter obrigado a um alargamento do Campeonato de Portugal para 96 equipas.

A competição arranca esta tarde, com o Braga B-Oliveirense e o Real Massamá-Sporting B.

Porquê a criação de uma nova competição?

A Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar a Liga 3 no final da temporada 2019/20, após os primeiros efeitos da pandemia da Covid-19 no futebol e que obrigou à paragem dos campeonatos durante vários meses.

A intenção é "assegurar o maior número possível de projetos equilibrados", "aumentar a competitividade", "melhorar a qualidade de jogo", "aproximar os adeptos do futebol local" e "criar espaços de desenvolvimento para o jovem jogador português na transição dos sub-19 para os seniores, assim como garantir um formato adequado ao que se prevê venha a ser a próxima época, no quadro da pandemia Covid-19".

Na prática, a criação da Liga 3 foi uma oportunidade de restruturar o terceiro escalão do futebol português, que contava com a participação de 96 equipas, com apenas duas vagas para subida à II Liga.

O Campeonato de Portugal contava, há duas temporadas, com 72 equipas, divididas em quatro séries regionais de 18 clubes. Com a pandemia da Covid-19, a Federação tomou a decisão de não despromover qualquer clube da temporada que não foi concluída, em 2020, e encaixar as equipas que foram promovidas dos campeonatos distritais.

Em 2020/21, a prova contou com 96 equipas, divididas em oito séries de 12 equipas, com as mesmas duas vagas de subida à II Liga, alcançadas pelo Trofense e Estrela da Amadora, e ainda um "play-off" de subida à Liga 3.

Com a atual restruturação, a Liga 3 passa a ser composta por 24 equipas, com as mesmas duas vagas de acesso direto aos campeonatos profissionais, e ainda uma vaga de "play-off", que defronta o antepenúltimo classificado da II Liga, sendo que o Campeonato de Portugal é reduzido a 63 equipas.

Qual é o formato da Liga 3?

A Liga 3 é composta por 24 equipas, divididas em duas séries de 12, entre Zona Norte e Zona Sul. Os quatro primeiros classificados de cada série, no final das 22 jornadas, qualificam-se para a segunda fase, de apuramento de campeão, que será também dividida em duas séries. Os vencedores garantem promoção automática à II Liga e discutem entre si o título de campeão da Liga 3.

Os segundos classificados das séries da fase de apuramento de campeão disputam um "play-off". O vencedor defronta o antepenúltimo classificado da II Liga para decidir a última vaga de acesso ao campeonato profissional.

As 16 equipas que na primeira fase ficarem entre o 5.º e 12.º lugares das zonas norte e sul disputam a 2.ª fase de manutenção e descida. São divididas em quatro séries de quatro equipas. Os últimos classificados de cada série descem ao Campeonato de Portugal. Quatro equipas do Campeonato de Portugal subirão à Liga 3 no final da temporada.