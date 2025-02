"Há dias em que acreditas que vai ser para ti". Dunkerque de Luís Castro eliminou o Lille da Taça

O Luís tem uma imagem muito calma, mas quando vencem os penáltis, também explodiu com a equipa?

Mantive calmo, eu fico mais observá-los. Gosto de ficar com as imagens dos meus treinadores e staff a correrem felizes do que estar no meio. Fiquei mais a ver do que entrar propriamente no meio da festa, é mais a minha forma de estar quando estou a trabalhar. A concentração é tão alta que a emoção não vem logo ao de cima.

Tem preferências para os quartos? Prefere uma equipa mais fraca para tentar as "meias" ou seria talvez um prémio jogar contra um PSG?

Aceito o que o sorteio me der, não penso muito nisso. Já eliminamos duas equipas da Ligue 1, o Auxerre só tinha uma derrota em casa contra o Mónaco, nem o Paris Saint-Germain tinha vencido lá. Foi 1-0, podia ter sido três ou quatro. Agora uma das melhores equipas da Europa. Venha quem vier, teremos de fazer o nosso trabalho.

No campeonato, estão no quarto lugar. Como se explica este crescimento do Dunkerque?

A partir de janeiro já fomos a terceira equipa com mais pontos na liga. No ano civil de 2024, fomos a equipa com mais pontos na segunda divisão. Fazemos um bom recrutamento, os nossos jogadores são muito mais baratos do que as outras equipas da segunda liga. O clube está a organizar-se, o responsável é o Demba Ba, alguém que esteve ao mais alto nível no Chelsea e tem noção que mesmo com pouco dinheiro, podes ser organizado e ter bons resultados. Os jogadores acreditam muito no que fazemos e isso leva-nos a superar as expectativas do Dunquerque, que é um clube com muito mais anos na quinta, quarta e terceira divisão do que na segunda.

A subida à Ligue 1 seria totalmente inédita. É o sonho e o objetivo?

Não. Vamos passo a passo, o Lorient acabou de vender um jogador por 15 milhões, mas que fica até ao fim da época. Há aqui clubes que compram a seis e nove milhões, nós contratamos a custo zero. Há clubes que estão a lutar para não descer aqui e que o que pagaram por um jogador paga os salários todos da nossa equipa por um ano. Temos os pés no chão e ser conscientes que falar de luta pela subida é ainda prematuro. Se chegarmos à fase final do campeonato perto dos primeiros lugares, poderemos pensar de forma diferente. Os outros têm coisas que nós não temos.