Filipe Martins: "Nenhum treinador gosta de estar à prova quatro, cinco jogos, às vezes nem tanto"

E o convite, como é que surgiu então?

Eles queriam um treinador português e isso é também fruto daquilo que é o trabalho dos meus colegas no estrangeiro. Todos os anos temos dado cartas. A pessoa que me trouxe para cá e que me convidou e que me perguntou se eu estava disponível foi um investidor chinês que teve em alguns clubes em Portugal e que conhecia o meu trabalho desde o Real. Portanto, desde o ano que eu fui campeão nacional no Real. Era uma pessoa que estava muito próxima daquela realidade. Acompanhou o meu trajeto, tanto na formação do Real como também depois no seniores. Não me perdeu de vista e lançou-me esse desafio. Perguntou-se se eu estava interessado. E eu disse “olhe, neste momento estou interessado em sair do país. Acho que pode ser uma boa saída neste momento para a minha carreira”.

Muito bem.

Até porque outros mercados que estavam com possibilidade, na minha opinião, também estavam a ficar já muito saturados. Por exemplo, a Arábia, o próprio Brasil. São mercados que neste momento estão com muita procura. Depois de me informar bastante, perguntei informações ao Ricardo Soares e com o David Patrício, que é também um treinador português que esteve aqui numa equipa. Outras pessoas que tinham trabalhado na China falaram maravilhas do país. Mesmo o próprio campeonato, é bom, com infraestruturas de topo. Temos visto clubes muito bem apetrechados nesse aspeto. E há também o facto de o futebol chinês estar numa fase de mudança, para a positiva. No passado houve alguns episódios que eles também não querem voltar a ver repetidos. Querem apostar novamente no futebol chinês, provavelmente não chegando aos valores financeiros que já pagaram no passado.

Hmm, hmm.

Há bem pouco tempo era um mercado que toda a gente queria vir porque pagavam mundos e fundos. Neste momento pagam acima da média e parece-me que pode ser um campeonato que, dentro em breve, pode voltar a ser um dos melhores campeonatos asiáticos. Já o é, mas pode chegar novamente a um nível parecido com aquilo que foi há bem pouco tempo. Essa possibilidade de abrir novos mercados também me fez olhar para este projeto. Associado a isso, foi a muita vontade que eu senti por parte dos dirigentes e a insistência que eles tiveram e a disponibilidade que também tiveram de deixar de trazer os elementos da equipa técnica que eu queria, uma equipa totalmente da minha confiança, de forma a poder fazer aqui um bom trabalho. Até agora estou muito satisfeito com aquilo que tenho encontrado.

Decidiu que era o momento de abandonar o futebol português. Serve só esse desejo de ver o mundo, experimentar coisas ou receber acima da média, ou há alguma coisa no futebol português que o desilude?

Eu senti que talvez fosse o momento. Até pela minha saída prematura do Estrela da Amadora, apesar de ter havido possibilidades de regressar ainda esta época à Primeira Liga, senti que não fazia sentido estar a começar um projeto a meio. E, acima de tudo, queria voltar a ter um projeto do zero. Havendo esta possibilidade de pegar um projeto no estrangeiro, com um contrato melhor do que eu tenho em Portugal, e poder abrir novos mercados e poder começar desde o dia zero, até inclusivamente a escolher os jogadores estrangeiros que eu quero, achei que era realmente aquilo que eu precisava.

Ou seja, um desafio, uma realidade nova e sentia que precisava de ser desafiado, precisava sair da zona de conforto. E não queria esperar mais. Sabia que o mercado em Portugal continua a mexer, mas foi sempre um desejo que tive, experimentar novos futebóis. Está a ser uma aventura muito interessante até agora, muito interessante.

Falou em jogadores, vem pescar a Portugal ou não?

Tentei ir buscar alguns jogadores, não escondo. A gente só pode ter cinco estrangeiros. Neste momento, temos o Park [Ji-soo], que é internacional coreano e jogou no Portimonense. Temos o Aderlan, um jogador brasileiro. Contratámos o Gustavo Sauer, já está connosco. E tentei trazer um ponto de lança e um extremo, que pudesse interpretar bem aquilo que eu pretendo. Se possível, falar português, seria também mais fácil. Tentámos.

Vamos trazer um ponto de lança romeno que eu observei e gostei bastante. E falta-nos um extremo, a minha prioridade era ser alguém que conhecesse bem e que conhecesse também a língua portuguesa. Falta-nos essa peça no puzzle, mas acreditamos que estamos muito próximos de fechar esse lote de estrangeiros. Depois, vão juntar-se a um grupo mesclado de jogadores experientes, e alguns até internacionais chineses, a outros miúdos que estão agora a dar os primeiros passos no futebol oficial.

Se falta um extremo nesse puzzle é porque já abandonou definitivamente o 3-4-3, ou não?

Não necessariamente [risos].