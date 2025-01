Quando Baggio levou a beleza para Bolonha e transformou a cidade numa festa

Roberto Baggio foi muitas coisas. Começou como a promissora coqueluche do Vicenza na ressaca do Espanha 82. Era um sonho para ele, não cresceu muito longe dali. Foi o sucessor de Antognoni no Artemio Franchi, o estádio da Fiorentina, onde aprendeu a virtude da paciência alheia e própria, quando esperaram por ele dois anos depois de uma lesão grave no joelho. Foi transferido para a Juventus sem ser ouvido. Houve motins nas ruas de Florença, os adeptos atiraram tijolos e cocktails molotov contra a sede do clube, onde se encerrou o encurralado cartola principal, Flavio Pontello. Em Turim ficou a saber o que sente um vencedor. Foi capitão e ganhou o estatuto de melhor futebolista do planeta de 1993, o terceiro italiano até ali a lográ-lo, depois de Rivera e Rossi. “Recebi a Bola de Ouro em janeiro de 1994, [mas] o que mais gostei foi o olhar feliz da minha filha Valentina quando a levei à Disneyland”, confessou em entrevista à “Líbero”, há uns anos. Roberto Baggio foi muitas coisas. Foi uma das maiores figuras do Mundial de 1994, nos Estados Unidos, mas ficou tristemente colado ao penálti falhado na final contra o Brasil (ficou em segundo na Bola de Ouro, atrás de Stoichkov). Seguiu-se o AC Milan, onde também se cruzou com o revolucionário Sacchi (a ligação correu bem antes de correr mal), o selecionador da Itália em 1994. “Tinha um encanto especial”, reconheceu na mesma entrevista. “Foi uma equipa que rejuvenesceu o movimento italiano, tanto fora como dentro do campo. O Milan mudou a mentalidade do nosso futebol.”

Mas passou a ser um homem incompreendido. Chegou aos 30 anos e não tinha muitas opções. O Inter tinha Ronaldo, a Juve contava com Del Piero, a Serie A era o viveiro da nata da nata. O Manchester United terá mostrado interesse e até o Parma esteve em cima da mesa, mas Carlo Ancelotti, o treinador, dispensou ter um dos mais especiais futebolistas que aquele país já inventou, pois não encaixava no seu 4-4-2 ‘sacchiano’ (foi futebolista e depois adjunto de Sacchi). Mais tarde, reconheceu o erro. E então apareceu o Bologna. Estamos em 1997/98 e Baggio, que não fora convocado para o Euro 96 (nunca jogou um Europeu), tinha no horizonte a convocatória para o França 98. Parecia ambicioso, improvável quem sabe. Afinal, era uma equipa do meio da tabela, longe das andanças da elite do futebol europeu como agora acontece (esta noite há Sporting-Bologna, o relato é no site da Renascença). Lembrem-se: Baggio levantara a Bola de Ouro apenas quatro anos antes… Este homem simples, ‘il divino codino’ que ficava com pele de galinha quando via o que Zico fazia com a bola, encontrara no budismo a sabedoria e calma para enfrentar os medos. Ele diz que a felicidade passa por “transformar os medos em energia”.

Em Bolonha, Baggio bateu o seu recorde de golos na Serie A. Foram 22, com vítimas como Juventus, Inter, Milan, Nápoles e Lazio. Nas últimas cinco jornadas, o genial número 10 marcou oito golos, colocando aquele clube na Intertoto. Se juntou o recorde pessoal numa equipa que dois antes antes estava na terceira divisão, subtraiu o seu famoso rabo de cavalo. Que tempos. “Para a cidade foi uma festa imediata”, admitiu, em tempos idos, à Sky Sports Giancarlo Marocchi. O canhoto jogara com Baggio cinco anos na Juve. Àquela cadeia de televisão, Marocchi contou que revelou tudo sobre “Robi Baggio” aos companheiros e que 27 mil adeptos compraram imediatamente o bilhete de época. Este lateral esquerdo nunca escondeu o encanto pelo mago de Caldogno, que não era familiar de Dino Baggio como tantas vezes se disse.

“Ele era especial para o futebol”, continuou Marocchi. “Considero-o um dos mais elegantes futebolistas quando tinha a bola nos pés. É por isso que toda a gente o adorava. Não importava que camisola usava, não importava o resultado, era simplesmente bonito vê-lo jogar.”

De facto, é o sentimento que transmitem as conversas com os italianos: Baggio era de Itália e não de um clube. Também Kennett Andersson foi ouvido para esse trabalho da Sky. “Quando me perguntam o melhor jogador com quem joguei, digo sempre Roberto Baggio.” Nunca é justo perguntarem-lhe isso, admitiu, mas os outros perdoá-lo-iam. “Foi extraordinário que tivesse vindo para o Bologna… Era uma pessoa super simpática. Era extraordinário. Estava noutro nível em relação aos outros, porque ele conseguia ver coisas no relvado que os outros não conseguiam ver.” Roberto Baggio foi muitas coisas. E foi até um homem com um apelido que é maravilhoso dizer e escrever. Baggio. Ba-ggio. B-a-g-g-i-o. Se houvesse sinónimo para futebol do melhor que há, o dicionário podia tossir um alegre “baggio”. Esta equipa jogou baggiamente, até verbo podia ser, certo?

Quando o Bologna jogava fora, era uma loucura. As pessoas queriam vê-lo e amá-lo. Os jogos caseiros ao domingo eram como uma festa, mais ainda quando Baggio marcava ou se exibia de acordo com a sua estatura, quase de semideus. “É inegável que o Baggio é um dos melhores avançados da história do futebol, mas ele preferiu transformar o jogo em algo bonito”, comentou ainda Marocchi. “Caso contrário, teria feito o dobro dos golos.” Até ali Roberto Baggio teve problemas com o treinador, Renzo Ulivieri. Quando o craque dos craques ficou no banco contra o Milan e, depois, Juventus, não apareceu numa reunião de equipa, Ulivieri ameaçou demitir-se, conta esse artigo da Sky Sports. Andersson, que até admitiu que um Baggio tem de jogar sempre, não ficou muito impressionado com a postura da lenda. Marrochi desvalorizou, era mais um dia no circo do futebol.

A coisa resolveu-se. O treinador ficou e Baggio nunca mais foi para o banco. Um final feliz, hein? Como já foi referido, Baggio marcou 22 golos na Serie A, mais um do que Batistuta e dois do que Alessandro del Piero, só atrás de Ronaldo (25) e Oliver Bierhoff (27), um grandíssimo avançado da Udinese que se mudaria para o Milan. Esta noite há Sporting-Bologna, em Alvalde, e esta foi uma magnífica desculpa para lembrar Roberto Baggio e o seu mágico ano naquele clube improvável. “Bologna é uma cidade que sabe de futebol”, admitiu Baggio na tal entrevista à revista espanhola, o jogador que em miúdo até para o banho levava a bola de futebol, sobre a cidade onde começou Mancini e acabou Signori. “Tem um saber futebolístico que se herda, passa de pai para filho. Adoram o talento. Foi só um ano, mas foi inesquecível. Espero ter-lhes oferecido emoções que só as reconhecem os especialistas de futebol. Sinto que apreciaram.”