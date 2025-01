Quando Baggio levou a beleza para Bolonha e transformou a cidade numa festa

Roberto Baggio foi muitas coisas. Começou como a promissora coqueluche do Vicenza na ressaca do Espanha 82. Era um sonho para ele, não cresceu muito longe dali. Foi o sucessor de Antognoni no Artemio Franchi, o estádio da Fiorentina, onde aprendeu a virtude da paciência alheia e própria, quando esperaram por ele dois anos depois de uma lesão grave no joelho. Foi transferido para a Juventus sem ser ouvido. Houve motins nas ruas de Florença, os adeptos atiraram tijolos e cocktails molotov contra a sede do clube, onde se encerrou o encurralado cartola principal, Flavio Pontello.

Em Turim ficou a saber o que sente um vencedor. Foi capitão e ganhou o estatuto de melhor futebolista do planeta de 1993, o terceiro italiano até ali a lográ-lo, depois de Rivera e Rossi. “Recebi a Bola de Ouro em janeiro de 1994, [mas] o que mais gostei foi o olhar feliz da minha filha Valentina quando a levei à Disneyland”, confessou em entrevista à “Líbero”, há uns anos.

Roberto Baggio foi muitas coisas. Foi uma das maiores figuras do Mundial de 1994, nos Estados Unidos, mas ficou tristemente colado ao penálti falhado na final contra o Brasil (ficou em segundo na Bola de Ouro, atrás de Stoichkov). Seguiu-se o AC Milan, onde também se cruzou com o revolucionário Sacchi (a ligação correu bem antes de correr mal), o selecionador da Itália em 1994. “Tinha um encanto especial”, reconheceu na mesma entrevista. “Foi uma equipa que rejuvenesceu o movimento italiano, tanto fora como dentro do campo. O Milan mudou a mentalidade do nosso futebol.”