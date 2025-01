Basta o empate para o "play-off", mas o que acontece a Sporting e Benfica se perderem?

Chega a última jornada da fase regular da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, com Sporting e Benfica agarrados à calculadora e a fazer contas à sobrevivência. Como os portugueses, estão dois tubarões: Manchester City e Paris Saint-Germain.

À entrada para a derradeira ronda, as águias, que visitam a Juventus, estão no 21.º lugar e os leões, que recebem o Bolonha, no 23.º, ambos com dez pontos. Os oito primeiros da tabela acedem diretamente aos oitavos de final; do nono ao 24.º, um lugar no "play-off"; abaixo disso, adeus à Europa. O melhor que Benfica e Sporting podem fazer é terminar em 11.º.

As duas equipas portuguesas integram o lote de nove equipas que lutam por um lugar no "play-off": o 19.º PSV (11 pontos), o 20.º Club Brugge (11), o 22.º PSG (dez) e o 24.º Estugarda (dez), ainda dentro da zona de apuramento; e o 25.º City (oito pontos), o 26.º Dínamo de Zagreb (oito) e o 27.º Shakhtar Donetsk (sete).

City e Brugge defrontam-se entre si, assim como Estugarda e PSG, o que significa que, para Benfica e Sporting, há duas contas simples: vencer garante um lugar no "play-off"; empatar também. A derrota, contudo, obriga a entrar em aritméticas mais complicadas. Ou seja, as equipas portuguesas ficarão dependentes de terceiros caso não pontuem.

Critérios de desempate

O primeiro critério de desempate é a diferença de golos, seguida do número de golos marcados e do número de golos marcados fora. Depois, o número de vitórias e o número de vitórias fora. O sexto critério é o número de pontos acumulados pelos adversários defrontados e o sétimo a diferença de golos e o oitavo o número de golos. Em penúltimo está a disciplina e, em último, o coeficiente UEFA.

Os três duelos que interessam a Benfica e Sporting são o Estugarda-PSG, o Manchester City-Brugge e o Dínamo-AC Milan. O Shakhtar também poderia ameaçar, mas só com goleadas a tocar o impossível.

O Benfica tem uma diferença positiva de dois golos (e 14 golos marcados), igual ao City, que tem mais um golo marcado, e ao PSG, que tem menos quatro. O Sporting tem diferença de golos de +1 (com 12 golos apontados). O Brugge está com -2, o Shakhtar com -6 (e apenas sete golos a favor) e o Dínamo com -8.

A perder, Benfica e Sporting precisam que isso aconteça pela menor margem possível, uma vez que a diferença de golos é, como referido, o primeiro critério de desempate.

Muitos cenários variados

Os cenários possíveis são demasiados para detalhar num só texto, contudo, há padrões que saltam à vista.

Se Sporting e Benfica perderem e Estugarda e City vencerem, todos pela margem mínima, os leões estão fora da Champions, independentemente do que aconteça com o Dínamo. Quaisquer resultados mais volumosos, contudo, poderão gerar permutas entre Sporting, Benfica e PSG - por exemplo, se a Juventus vencer por pelo menos 2-0 e, a juntar a isso, o Dínamo vencer, os encarnados também cairão.

A vitória do PSG sobre o Estugarda é mais favorecedora para os clubes lisboetas. Ainda assim, se PSG, City e Dínamo vencerem, pelo menos uma das equipas portuguesas será eliminada - com uma derrota por 3-0 para o Sporting e outra de 5-0 para o Benfica, por exemplo, ambos ficarão sem Europa.

Vitórias de City e PSG e um empate ou derrota do Dínamo deixa as equipas portuguesas a ter de discutir o apuramento entre si e com o Estugarda na diferença de golos.