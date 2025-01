Arrigo Sacchi: “Para mim, o futebol era fantasia, domínio e dar tudo. Que seja vencedor mesmo que não se vença”

Ele parece deixar escapar um risinho, assim gasto e cansado, o corpo ainda parece muito castigado por uma grave crise de saúde em novembro. “O Milan do Sacchi…”, começa a reflexão. “Tinha um grande presidente. E tinha um público que me adorava, em cada dia, em cada jogo. Levei para lá jogadores que não eram famosos, uma parte deles. Eram todas pessoas de confiança, davam tudo o que podiam, eram todas pessoas que faziam uma equipa”, justifica-se, ainda que o nosso pensamento lembre jogadores importantes como Marco van Basten, Rijkaard e Gullit, que se juntaram a Baresi, Maldini, Donadoni e Evani.

A conversa do mítico treinador italiano com Bola Branca aconteceu por causa da chegada de Sérgio Conceição ao Milan, onde Sacchi inventou uma verdadeira revolução, no final dos anos 80. O cidadão de Fusignano em Ravena, de 78 anos, gosta do técnico português, treinou-o até em 2001 no Parma, por breves semanas.

Lançamos a corda para o senhor Sacchi falar sobre a revolução que meteu em marcha no final dos anos 80, quando chegou ao Milan, um clube que tinha apenas um scudetto em 20 anos. Ele ganhou logo o título nacional no ano de estreia, contra o Napoli de Diego Maradona, o melhor marcador da Serie A, o melhor e mais belo futebolista do planeta. Ele preferiu ir por outro lado…

Sacchi, vice-campeão do mundo em 1994 (o famoso penálti de Baggio), detém-se bastante, em cada reflexão, na questão da pessoa. Então, os futebolistas são diferentes hoje em dia?, questiono. “Não conheço os jogadores que eles levaram para o Milan. O meu colaborador, antes de contratarmos um jogador, ia ver como ele treinava, as características, como se comportava, o que comia até!”, aclara a voz.

Os títulos do italiano nascido em 1946 alastraram-se à Serie A, Taça dos Campeões Europeus em dose dupla, uma delas às custas do Benfica, duas Supertaças Europeias e duas Intercontinentais, mais uma Supertaça italiana. Isto sem referir as distinções de importantes publicações que o colocam muitíssimo bem colocado como um dos maiores treinadores da história.

A jornada do jovem Arrigo, que não foi além do futebol amador como defesa central, era dividida entre os sapatos da fábrica do pai e o desporto. Aos 26 anos, começou como treinador, no Rimini, na terceira divisão, e chamou à atenção. Foi aí, provavelmente, que aprendeu o valor da pessoa no campo de futebol.

“Eu queria jogadores e gente de confiança, pessoas generosas, inteligentes!”, quase grita a última palavra como um general. Este é um homem que foi muitíssimo questionado quando chegou ao San Siro. Afinal, apenas treinara o Rimini na terceira divisão, os juniores da Fiorentina e o Parma, que pressionava com a fome de cães raivosos e que eliminou os de Milão na Taça de Itália. Berlusconi apreciou o feito e a postura daquela gente de branco e decidiu arriscar.

Depois de ser muitíssimo questionado, principalmente por não ter sido um grande futebolista e pelo currículo ser humilde, lançou a tal famosa pérola: “Não sabia que para ser jóquei era preciso ter sido cavalo…”

Como ele dispensou falar em causa própria, pegámos no telefone e pedimos ao escritor e historiador Miguel Lourenço Pereira para contextualizar o lugar de Sacchi no futebol. “O Arrigo Sacchi é o alquimista perfeito porque, sem ter inventado absolutamente nada, foi aquele mago que soube reunir as doses certas das diferentes escolas que o futebol tinha desenvolvido até meados dos anos 80”, explica.

“Misturava a qualidade defensiva organizativa que dava segurança do futebol italiano aos conceitos da escola danubiana, derivando no ‘futebol total’ holandês, misturados com uma dimensão física de pressing num modelo em 4-4-2, muito próximo do modelo britânico dos anos 70 e 80, sem o futebol direto. Retirou ainda ao 4-3-3 a permeabilidade posicional do futebol holandês e retirou a figura do líbero ao futebol italiano, mas potenciou as coisas boas que viu em cada um desses sistemas, e encontrou intérpretes perfeitos.”

Tentámos puxar por aí com Sacchi, sobre a sua inspiração como treinador. Ele, claro, foi novamente por outra via e dispensou falar nas linhas subidas, da zona, do encurtamento dos espaços e do pressing delirante. “Em Itália, está a mudar”, tira o chapéu ao presente para criticar o passado. “Os pais fundadores deste desporto foram os ingleses, pensavam isto como uma modalidade ofensiva e de equipa”, reflete. “Em Itália, tornaram-na numa modalidade individual e defensiva. Mas como é que pode ser individual se estão 11 em campo!?”.

E ri-se, como se fosse um tema que o irritou durante anos a fio. “Em Itália somos estranhos. Um grande poeta italiano diria: ignorantes. Para quê ser defensivo? Se não fazemos golo, acabamos atrás.”