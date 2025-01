Lembra-se como eram as equipas do Milan nos tempos do futebolista Conceição em Itália?

A estreia de Sérgio Conceição foi precisamente contra a Juventus, tal como vai acontecer esta noite como novo treinador do AC Milan. Foi na Supertaça, no Stadio delle Alpi, perante Zidane, Davids, Pippo Inzaghi e Alessandro Del Piero.

Como estamos de ‘nostalgite aguda’? Coragem… é que as imagens do jogo são maravilhosas: as fardas, a bola, o relvado e, enfim, o drama. Conceição marcou o golo da vitória já depois do minuto 93. Agarrou-se à camisola, ameaçou chorar e assim ofereceu a primeira Supercoppa aos adeptos da Lazio.

Essa época culminou com a conquista da Taça das Taças (vs. Maiorca) e um segundo lugar na Serie A… atrás do AC Milan, embora a Lazio tenha acabado com mais golos marcados e menos sofridos. E agora é que são elas.

Esse Milan de Alberto Zaccheroni tinha no elenco estrelas de cinema como Rossi, que batia a bola quase até à área contrária, Maldini, Costacurta, Albertini, Donadoni, Boban, Leonardo, George Weah e Oliver Bierhoff, o terceiro melhor marcador da liga, só atrás de Amoroso e Gabriel Batistuta.

Na segunda época, a Lazio de Conceição ganhou o scudetto, com mais 11 pontos do que o AC Milan, que já contava, entre tantos outros nomes que se mantiveram, com Roberto Ayala, José Chamot, Gennaro Gattuso e Andriy Shevchenko, o melhor marcador da Serie A, que é como quem diz “capocannoniere”, com 24 golos, mais um do que Batistuta, a bandeira da Fiorentina.

Na terceira época em Itália, Conceição vestiu outra roupa. Mudou-se para o Parma, envolvido na astronómica transferência de Hernán Crespo para a Lazio. “Acho que merecia mais respeito depois de tudo o que dei à equipa. Ninguém me contactou, não sabia que poderia sair e fico triste por deixar Roma”, confessou o extremo, depois do Euro 2000, onde fez o tal hat-trick à Alemanha. Ali, no Parma, cruzou-se com Arrigo Sacchi, mítico treinador do AC Milan que o elogiou na quinta-feira, nas páginas da “Gazzetta dello Sport”, augurando uma missão muitíssimo complicada para o português.

Como “castigo”, a Lazio viu a Roma ser campeã… O AC Milan dessa temporada foi uma desilusão, terminando em sexto lugar. A equipa, onde pontificaram os mandatos de Zaccheroni e Cesare Maldini, continuava a contar com aquelas feras habituais, mas juntou-lhes Kaladze, Roque Júnior, Gianni Comandini e dom Fernando Redondo. Na frente ainda jogavam Bierhoff e Shevchenko (amém…).