"O grande objetivo é o Mundial 2026". Depois de um ano histórico, Angola sonha com palcos maiores

A FIFA destacou-vos como a equipa com maior crescimento no "ranking" ao longo de 2024. Foi um bom ano?

Dois mil e vinte e quatro tem sido bastante profícuo para nós. Evoluímos imenso, fico particularmente feliz porque todo o processo, que começou há sete anos e há cinco na seleção principal, começa a ter o retorno e visibilidade para o qual trabalhámos imenso. As distinções são o assinalar da evolução. É extremamente motivante, a seleção e toda a população está feliz e esperançosa que realmente a evolução continue até atingirmos o patamar que queremos, que é junto dos melhores do continente africano.

Qual o ponto alto do ano? Foi Taça COSAFA, por ter sido a conquista de um troféu?

A evolução dos palancas negras tem várias dimensões. A Taça COSAFA foi, sem dúvida, um ponto alto, ainda que foi com jogadores que estão ainda num período introdutório na seleção principal. Vemos a competição dessa forma: dar espaço internacional aos jogadores que ainda não são os nossos senadores e que precisam dessas experiências. A resposta foi tremenda, alguns aproveitaram e ganharam mais espaço no apuramento para o Mundial e CAN.

Certo.

O "click" aconteceu no início do ano com a CAN. A partir daí reunímos a população com os palancras negras, que andavam um pouco afastados. Temos sido cada vez mais fortes. Depois da CAN, continuámos a evoluir, já estamos apurados para a próxima, pela primeira sem derrotas, e com recorde de pontuação.

Foi um ano extremamente positivo e que nos motiva para o que aí vem. Estamos em véspera de jogo com o Lesoto, última eliminatória de acesso ao CHAN, é uma espécie de CAN só com jogadores que estão a competir nos campeonatos internos. Temos muitas expectativas, queremos também alavancar estes rapazes que estão no Girabola e que têm de ser uma retaguarda da seleção principal. O objetivo é, em fevereiro, estarmos nessa fase final e ir estando nas grandes competições.

Está já há vários anos na federação. Há mais investimento estatal que também explique este crescimento?

Há um processo em curso porque nós já passámos muitas contrariedades. Desde 2022 que começámos a sentir maior envolvimento com as pessoas a acreditarem mais no processo e isso também se reflete nos resultados. Desde 2022 até agora temos 38 jogos oficiais e só perdemos três. Isto não é comum no passado dos palancas negras e vai agregando.

Vivemos um momento importante porque houve eleições, troca de elenco diretivo. Pode ser um "boost" positivo, é isso que eu espero. Parece-me que poderá haver mais respaldo em termos estatal. É o que precisamos porque a dimensão do futebol africano subiu muito nas últimas duas décadas, as exigências são cada vez maiores. No topo do futebol africano já não há seleções inexperientes e com poucos recursos, é totalmente equiparável às seleções europeias.