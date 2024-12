“Falando apenas de futebol na Arábia Saudita, o jornalista fica aquém da sua responsabilidade”, alerta presidente do sindicato

Como cobrir um evento num território controlado por um regime autoritário? Um jornalista condicionado, no fim do dia, ainda é jornalista? Que tipo de serviço presta à sociedade um jornalista que só relata futebol numa terra onde brotam violações de direitos humanos e das liberdades individuais? Há espaço para problemas de consciência e receio? As questões são muitas.

Por isso, no dia em que a FIFA atribuiu finalmente o Mundial 2034 à Arábia Saudita, pegámos no telefone e questionámos o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Filipe Simões, que sublinha a curiosidade de na véspera ter sido celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

“Tivemos o engenheiro António Guterres, o secretário-geral da ONU, a dizer que os direitos humanos têm de ser defendidos. Todos eles. Depois, enuncia a liberdade de imprensa, as condições dignas de trabalho, a não discriminação por orientação sexual ou por género. Na verdade, a Arábia Saudita tem muitos problemas com os direitos humanos…”

Simões considera que as declarações do português podem nem ter sido inocentes, numa altura em que faltam construir ou reformar os estádios e os hotéis, e que poderiam antecipar o anúncio desta quarta-feira. “Pode ser um bom momento para discutir os direitos humanos. Como todos sabemos, o Jamal Khashoggi foi morto por uma única razão: por ser jornalista e por dar informações incómodas.” Khashoggi, um jornalista saudita que assinava textos no "Washington Post", foi estrangulado e desmembrado na embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, em 2018. O príncipe Mohammed bin Salman e outros altos oficiais do Reino da Arábia Saudita foram apontados como os responsáveis, segundo os serviços secretos norte-americanos.