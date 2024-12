Amnistia Internacional e o Mundial na Arábia Saudita. "Parece que a FIFA está a fazer dos amantes do futebol parvos”

Para Inês Subtil, a história repete-se. Ficou provado, tanto após o Mundial da Rússia, em 2018, como o do Qatar, em 2022, que vários trabalhadores morreram devido a exploração e condições abusivas na construção de infraestruturas. Os dois países têm, também, uma relação difícil com os direitos humanos.

Há apenas uma semana, a FIFA publicou um relatório independente - que "foi adiado sucessivamente" e demorou dois anos a sair - relativamente à reparação dos trabalhadores migrantes que sofreram abusos no Mundial 2022.

"Não é nenhum mistério a razão pela qual a FIFA tentou esconder este relatório. Porque o relatório conclui que houve e que há responsabilidade da organização para assegurar esta reparação, ou seja, dá a pagar indemnizações às centenas de milhares de trabalhadores que sofreram abusos no Campeonato do Mundo 2022. Portanto, este relatório foi completamente abafado e, agora, uma semana depois, nós assistimos a este anúncio, que é, no fundo, a história a repetir-se. Parece que a FIFA está a fazer de todos os amantes do futebol parvos", acusa Inês Subtil.

Na sequência do sucedido nos Mundiais 2018 e 2022, houve uma promessa: "As violações de direitos humanos não voltariam a acontecer e a FIFA seria uma protetora desses mesmos direitos, e as candidaturas tinham de dar garantias de proteger a vida das pessoas e dos trabalhadores e dos adeptos."

"A FIFA está a ir contra os seus próprios regulamentos e contra as regras que ela própria criou", evidencia a responsável da AI. "Estamos a fazer outra vez aquela que é a maior festa do futebol ficar manchada de sangue. É uma vergonha", adita.