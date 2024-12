Com que então as bolas paradas estão na berra... Fomos ouvir dois especialistas

Para Pedro Malta, adjunto de Pedro Caixinha, é fundamental "criar um padrão, uma identidade, um conjunto de movimentos", que permitam "explorar espaços que se quer explorar, contra qualquer equipa".

"Ter uma identidade bem criada, em que os jogadores saibam exatamente onde têm de estar, para onde têm de ir, determinando a zona de entrada da bola - se é no primeiro, se é no segundo poste, se é no ponto de penálti ou para os jogadores que estão na entrada da área -, tudo de uma forma muito mecanizada. E que seja quase de olhos fechados. Depois de ter bem essa identidade criada, vem a parte estratégica, para que a equipa, em função do adversário, se possa adaptar", explica.

Até ao mais ínfimo detalhe

Quando se pensa numa bola parada, em especial num canto, a atenção costuma estar focada no batedor e nos jogadores que atacam a bola, contudo, Vítor Severino salienta que é necessário "pensar em diversas dimensões".

"Na batida da bola e no tipo de trajetória que se quer dar à bola - se é uma trajetória mais curta, mais longa, se é uma batida com uma trajetória fechada, com uma trajetória aberta -, se a zona de ataque é dentro da área, se é fora da área, se existe combinação ou não. Isto leva-nos para o número de jogadores envolvidos numa possível combinação. Uma segunda dimensão tem a ver com o ataque à bola. Quem faz o ataque à bola e que tipo de movimentos é que são feitos? Em que zonas da área? Uma dimensão absolutamente é que estrutura de equilíbrio é que nós temos. Ou seja, existe um jogador ou dois jogadores ou mais, depende, que estão na zona da bola. Existe um grupo de jogadores que irá atacar ou simular que vai atacar determinada zona, mas depois existe uma estrutura de equilíbrio. Ou seja, quantos jogadores ficam posicionados em zonas do campo que, aparentemente, não são para atacar uma primeira bola, mas que servem para, no caso de a equipa adversária ganhar a bola, ganhar uma segunda bola, poder lançar novo ataque à área ou evitar contra-ataque caso o adversário ganhe a bola", explica.

Malta revela o mais ínfimo detalhe a que vai na preparação das bolas paradas: "A altura do jogador e capacidade de impulsão do jogador. Ou até mesmo a colocação dos pés, que é importantíssima para defender uma bola parada. É diferente eu estar colocado com os pés em paralelo em relação à linha da baliza ou estar em diagonal, em que o meu ângulo de visão é completamente diferente. Se eu estiver com a linha dos pés orientada em diagonal, eu consigo ver os jogadores que estão nas minhas costas, que vão aparecer numa 'zona negra'. Eu consigo abranger um maior ângulo de visão, para poder seguir a trajetória do jogador e poder interferir na trajetória do jogador e da bola."

Severino defende que a bola parada "esteja presente quase sempre durante a semana, seja numa lógica mais formal ou mais informal, seja numa lógica de se analisar exatamente aquilo que se pretende em função das características do adversário ou trabalhar nos próprios comportamentos da equipa".

Tendências e sistematização

O treino das bolas paradas parte, então, de duas dimensões de análise: a própria equipa e a equipa adversária - neste último caso, divide-se entre as tendências visíveis do opositor e as tendências possíveis.

A análise da própria equipa está relacionado com os comportamentos que devem existir nos momentos defensivo e ofensivo da bola parada: "Mais uma vez, falando da questão da batida, do ataque à bola, dos movimentos e das estruturas de equilíbrio e das segundas bolas, para, de certa forma, pegar nisso e otimizar esse tipo de comportamento, ou seja, o que precisamos de otimizar."

Quanto ao adversário, está relacionado com os pontos fortes, as principais dificuldades e, como referido, as tendências visíveis e possíveis.

"Que tipo de combinações é que fazem? Como é que se posicionam na área? Quem é o jogador que bate mais vezes à esquerda ou à direita ou como é que combinam?", explica Vítor Severino, nestas declarações à Renascença, sobre as tendências visíveis.