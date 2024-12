​Sete ideias sobre os primeiros tempos de Amorim no United (3-4-3, rotação, a nova vida dos avançados, etc)

Esta noite, em Londres, Ruben Amorim vai saber o que é jogar um clássico da Premier League. Depois de Ipswich (1-1), Bodo/Glimt (3-2) e Everton (4-0), segue-se o Arsenal, a equipa que o português até eliminou, na época passada, como treinador do Sporting, na Liga Europa. Os ‘gunners’ chegam aqui depois de três vitórias e 13 golos marcados.

Em homenagem a Best, Cantona, Beckham e Cristiano, os mais míticos “7” que enfeitiçaram o Old Trafford, partilhamos sete mini reflexões sobre os primeiros tempos de Ruben Amorim em Manchester.

Três, quatro, três? Yes, sir

Ainda Omar Berrada, o CEO do Manchester United, andava a convencer os dirigentes do Sporting e já se debatia a forma de jogar de Ruben Amorim nos jornais, rádios e televisões ingleses. Mas porquê 3-4-3 todos os dias, a toda a hora? E porque não mudar? É assim tão teimoso? Quem é este rapazola, hein? O United com três centrais? I beg your pardon!?...

E questionaram-no sobre isso. O treinador explicou que, entre adaptar-se aos jogadores ou desatar a sua ideia, prefere o seu plano desde o dia 1, pouparia angústias no futuro e, dizemos nós, escusava de ser quem não era. Afinal, foram buscá-lo por alguma razão. Bastaram dois jogos para ver-se um bocadinho de Sporting no seu United. Ou de Amorim, pronto.

Aquele país até vive uma era dourada quanto aos treinadores, por isso a ideia de jogar com três centrais devia tudo menos sugerir defender ou heresia. Com o Everton, choveu uma goleada por 4-0, algo que nunca sucedeu com Erik ten Hag. A última vitória por uma diferença de quatro golos remonta 14 agosto 2021, contra o Leeds.

Não foi jogo para tanto, admitiu Amorim, mas já se viram as diagonais curtas dos avançados, os centrais que criam jogo (às vezes bem abertos, a lembrar o FC Porto de Co Adriaanse, três defesas no fundo, ou até numa linha de 4), os médios que seguram e empurram a equipa. Já se pode testemunhar um futebol líquido sem ser demasiado previsível, a caminhar para a totalidade, capaz de abrandar, mas também de sair na frente como um relâmpago. O primeiro treino da equipa técnica portuguesa foi no dia 18 de novembro.