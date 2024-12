Um tricampeão em Moçambique e os tumultos: "É uma luta desigual, a população com cartazes e a polícia com gás e balas"

Conquistou agora o terceiro título em três anos a trabalhar em Moçambique. Como é que se consegue isso?

Uma paixão grande, uma adaptação, trabalho. Vim para cá com esse objetivo. Desde 2018, quando vim para cá para cá, para criar o projeto Black Bulls. Começou do zero. Em três anos, conseguimos ser campeões todos os anos e combinar com com o título de campeão logo no primeiro ano de Moçambola.

Entretanto, viajo para Portugal para trabalhar com o Rui Pedro Silva no Famalicão e regresso pela porta do Ferroviário da Beira, onde nós conseguimos, com muito custo, com muito sacrifício, com um contexto difícil e diferente em todos os aspetos, voltar a ser campeão.

Este ano, sou convidado para regressar cá e volto ao clube que ajudei a crescer e em que, por isso, me sinto quase em casa. É quase o meu projeto, também, porque tem muito de mim e do mister Inácio [Soares], que também esteve comigo desde o início aqui neste projeto. É uma felicidade muito grande. Mas, essencialmente, é muito estudo sobre a competição e muito trabalho.

Fez um ano em Famalicão, como treinador adjunto. Como é que foi voltar ao cargo de treinador adjunto, depois de ser treinador principal, e, agora, voltar, outra vez, a ser treinador principal?

Eu vim para cá através de uma parceria do FC Porto. Vim cá para coordenar uma academia de formação. Não foi com o intuito, nunca, de ser treinador principal. Foi uma coisa que aconteceu. Entretanto, assumi também a equipa sénior e as equipas de formação, porque éramos só dois para quatro equipas e teve de ser. E as coisas foram acontecendo. Já tinha tido outras outras experiências, tanto no FC Porto Dragon Force, como no USC Paredes, que é donde eu sou, onde eu vivo. As coisas foram acontecendo. Não foi nada premeditado.

Entretanto, como tinha sido treinador principal, nos escalões de formação, do filho do Rui Pedro Silva e ele gostou do trabalho, quando assumiu o cargo convidou-me e eu, com todo o gosto. Foi uma honra enorme trabalhar com ele e aprender muito com ele. Uma pessoa com uma experiência muito grande e um ser humano fantástico, uma excelente pessoa, que me ajudou a crescer muito e que me ajudou muito nestes dois títulos que eu consegui nestes dois últimos anos, porque me deu uma bagagem muito grande e uma perspetiva completamente diferente daquela que eu tinha, porque só tinha trabalhado ou na formação ou, então, em escalões muito baixos. Também tinha sido adjunto do Fernando Valente no Paredes e no Lousada, mas eram escalões semi amadores, a antiga Segunda Divisão B, neste momento Liga 3.

Estar num contexto profissional, em Portugal, sempre adverso - porque não há projeto, há resultados -, e depois vir para aqui e sentir esse mesmo contexto, mas noutro clube, ajudou-me a crescer muito e deu-me uma bagagem muito grande para o que eu conquistei nos dois últimos anos.

Precisamente por aí, foi campeão em Moçambique três vezes por dois clubes diferentes. Já se sente, por assim dizer, o treinador a que as equipas recorrem para serem campeãs?

Não, não me sinto. Costumo dizer que sou um treinador de formação. Eu gosto de, para onde vou, tomar conta, entre aspas, de tudo o que é o processo do clube, desde a parte sénior até à formação. Foi assim que cresceu a Black Bulls. Eu tive uma vantagem muito grande, porque comecei a Black Bulls do zero e numa terceira divisão. Deu-me tempo para preparar uma equipa, tanto na terceira como na segunda divisão e depois, mesmo, na primeira, e deu-me tempo, também, em dois anos, para estudar o Moçambola. Por isso, fui um felizardo, estava no sítio certo à hora certa.

Deu-me uma bagagem muito grande a nível do conhecimento de tudo o que são os clubes, as dinâmicas dos clubes, jogadores e os próprios treinadores. Por isso, deu-me tempo para estudar a competição, estando no nível mais baixo, e também tive a felicidade de ter um presidente que me deu todas as condições e confiou em mim e no mister Inácio. Volto a dizer, trabalhámos juntos. Deu-nos todas as condições para nós trabalharmos, sem nunca se meter muito no trabalho, sempre confiando naquilo que nós íamos fazendo. Felizmente, também fomos vencendo e conquistando títulos para o clube, tanto a nível sénior como a nível de formação, onde eu também fui campeão nacional de juniores e juvenis, em 2018 e 2019.

Para onde eu vou, gosto sempre de tomar conta de tudo o que é a formação e a parte sénior. Gosto de ligar tudo, monto equipas de trabalho para trabalharmos em conjunto. E depois, consigo sempre - a parte da liderança, se calhar - que as pessoas acreditem nas coisas e que nos unamos todos em prol de um objetivo. Felizmente, as coisas têm acontecido até agora, mas o futebol muda muito rápido. Tenho sido feliz e vou continuar a tentar sê-lo.

Sente que este sucesso que está a ter em Moçambique também pode abrir portas para outros treinadores portugueses?

Sim, de facto, este ano nós começámos comigo na Black Bulls, estava o mister Horácio Gonçalves no Costa do Sol, estava o mister Sérgio Boris no Ferroviário de Maputo, entretanto depois veio também o mister Alex Cepeda para o Textáfrica. Sei que, para o ano, o mister Nelson Santos vai regressar.

Resumindo, é um bocadinho como acontece no Brasil. Quando nós temos sucesso, as pessoas começam a olhar mais para o nosso mercado e acredito que abra outras portas, sendo que já outros treinadores tiveram sucesso aqui, felizmente. Caso do Litos, do Vítor Pontes, do Diamantino Miranda. São treinadores portugueses com sucesso em Moçambique e que deixaram aqui uma marca. Felizmente, eu estou a conseguir continuar com essa marca que eles deixaram cá.