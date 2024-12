"O Botafogo é enredo de filme": fomos entender a melancolia da 'estrela solitária'

No dia da final da Libertadores, no Monumental de Buenos Aires, antes do jogo e já depois da vitória histórica, a neta da maior figura do Botafogo escutou muitas histórias e ouviu várias vezes “é pelo seu avô” e “o seu avô está aqui”. Hanna Santos, neta de Nilton Santos, murchou por dentro de alegria. “Não parei de chorar…”, confessa à Renascença.

A história do Botafogo nesta Libertadores, a primeira final e por isso a primeira conquista da ‘estrela solitária’, parece magicada por um qualquer criativo das palavras e das poesias cinematográficas. Homenageando Mané Garrincha, o mítico número 7 do ‘glorioso’, Luiz Henrique foi nomeado o melhor futebolista do torneio vestindo a mesma farda.

Mas também o ponta-direita Júnior Santos o fez, de outra maneira, unindo o pó do povo ao pó das nuvens. Ajudante de pedreiro até aos 23 anos, nunca lhe explicaram como jogar futebol como se faz no futebol profissional. “Ele jogava ao fim de semana em troca de comida, de quentinha, como dizemos aqui no Brasil”, confirma Hanna Santos. “O mais incrível é que a nossa jornada na Libertadores começa com um golo dele e se encerra com um golo dele. O Botafogo é enredo de filme, e desta vez com um final muito feliz, graças a Deus. Já estou emocionada de novo…”

E marcou no sétimo minuto do tempo extra da final, lembramos. “Sete é Garrincha, né? Tudo combina, tudo faz sentido dentro de algo que tinha tudo para não ter sentido algum.” Esta gente tem qualquer coisa no verbo. Não é só o sotaque que parece brotar da cana de açúcar, há aquele lado trágico e mágico e belo e inevitável.