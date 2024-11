Um português nas finais da MLS: “A cultura deste futebol é menos violenta, é mais em torno do espetáculo”

As finals da liga norte-americana de futebol (MLS) chegam este fim de semana, com Seattle Sounders, LA Galaxy, Orlando City e New York Red Bulls a lutar pelos títulos das respetivas conferências e pela presença na grande final.

O português Rodrigo Carvalho é analista dos Seattle Sounders, que vão disputar, frente ao favorito Galaxy, a final da Conferência Oeste. Em declarações a Bola Branca, o técnico recorda o início de época complicado, a que a equipa deu a volta, para chegar à fase decisiva.

"A nossa época está a correr muito bem e na segunda metade da época diria que fomos a melhor equipa da Liga. Os resultados mostram isso, só temos duas derrotas nos últimos 20 jogos, mas o início foi difícil. Tivemos o pior início da história do clube, tivemos muitas lesões, alguns cartões vermelhos, algum azar, também. Mas desde que conseguimos unir os jogadores, unir a equipa, tivemos uma boa época", destaca.

Não foi apenas no campeonato: a equipa de Brian Schmetzer, chegou aos quartos de final da League's Cup, depois à meia-final da Taça dos Estados Unidos, que garante qualificação para a Liga dos Campeões da CONCACAF, e terminou a fase regular da MLS no quarto lugar.

Para serem campeões da MLS, os Sounders, que são a defesa menos batida, terão de derrotar o favorito LA Galaxy, "o melhor ataque da Liga e com muitos jogadores de qualidade". Mais uma montanha para escalar, depois de a equipa do estado de Washington já ter surpreendido o LAFC.

Os Sounders estão determinados a, mais uma vez, "bater as odds", para ganhar a Conferência e, depois, "fazer o melhor para ganhar o título" de campeões.

Estudar, estudar, estudar

Rodrigo Carvalho explica o trabalho de um analista nesta fase da MLS: "Acaba por não ser diferente do dia a dia de uma semana normal. A preparação é ao detalhe, perceber qual é o plano de jogo ou tentar criar um plano de jogo, partilhar as nossas ideias com os treinadores, entender o estado da nossa equipa e quais as vantagens que teremos contra um adversário específico. Olhando para muitos vídeos, muitos jogos, muitos padrões, e dados, seja de equipa seja de individuais, tentamos preparar a equipa, os jogadores e os treinadores ao máximo para o que aí vem."

Rodrigo está nos Estados Unidos há nove anos, desde 2015. Chegou para estudar, pôde "estudar e jogar na universidade" durante quatro anos, e agora trabalha no mundo do futebol.

"As coisas têm corrido bem, tem sido um crescimento muito rápido. Mais rápido do que eu esperava no que toca ao nível em que já estou a trabalhar, mas tem sido com muito trabalho, aproveitar as oportunidades que tenho tido e também trabalhar para elas. Está a ser um sonho, aquilo que sempre quis, que era trabalhar no futebol, especialmente no futebol profissional. Tem sido uma experiência muito boa", reconhece.