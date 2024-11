​Quando um mal-entendido irritou tanto Maradona que ele fez quatro golos a quem (supostamente) lhe chamou “gordo”

Nove dias antes de um Argentinos Juniors-Boca Juniors, numa tarde de novembro de 1980, Hugo Gatti, o mítico guarda-redes dos ‘xeneize’, deu uma entrevista ao “El Litoral”. Por lá disse muitas coisas, mas o que não disse é que ficou para a história. O que é certo é que alguém relatou uma parte distorcida daquela entrevista a Diego Armando Maradona, um ameaçador pibe de 20 anos, que se estreara quatro anos antes na 1.ª Divisão e que até já tinha sido quatro vezes melhor marcador dos torneios que jogou. Disseram-lhe que Gatti, um homem com uma tremenda gadelha e uma fita a apertar-lhe a cabeça, lhe chamou “gordo”. E, claro, Diego armou-se em Maradona. “Propus-me a fazer-lhe dois golos, mas, depois do que disse, vou fazer-lhe quatro”, confessou a Jorge Cyterszpiler, o empresário, segundo um artigo posterior do jornalista Pedro Uzquiza, no “Clarin”. “Prometo que lhe vou fazer quatro. E de qualquer forma.” E assim foi. Gatti até lhe pediu desculpa antes do encontro e esclareceu o equívoco, pois apenas tinha dito que o preocupava que o virtuoso canhoto tivesse tendência para engordar, algo que se viria a confirmar. “Humanamente estava tudo solucionado, mas o amor próprio [de Diego] levou a melhor”, contava o tal artigo de Uzquiza. A magia desatou-se então da canhota. Primeiro, de penálti. Esta alma genial tentou, de letra, fazer uma chapelada a Gatti já dentro da área, bendito seja. Depois, Diego marcou de livre direto, a fazer lembrar o que Ronaldinho fez a Seaman em 2002. O hat-trick meteu-o depois de endireitar a rota da bola com o peito e tocar com a parte exterior da bota esquerdina, num gesto superior. “O quarto foi um livre direto… que era penálti”, disse o mago quando relatou e recordou os golos (vídeo em baixo). A colocação daquela bola é filha da relação entre a barbaridade e a perfeição.

Argentinos 5-3 Boca, foi este o resultado final. “Espero que se tenham divertido, tanto as pessoas do Argentinos, como do Boca”, declarou o artista que vestiria pouco depois a camisola "azul e ouro". Seria o deus da Bombonera. Ainda é. O duelo Gatti-Maradona é uma das histórias mais badaladas do futebolista mais admirado pelo mundo fora e, por meter o número quatro, a Renascença conta-a no dia do quarto aniversário da morte de Diego. “O Gatti nunca disse que o Maradona era um gordito”, comentou Oscar Bergesio, o autor da entrevista, em 0utubro de 2020, à página Play & Rec Sports. “Disse exatamente o que eu publiquei no artigo e que depois desvirtuaram. ‘El Loco’ [Gatti] não era um idiota para dizer tal coisa.”