​Quando um mal-entendido irritou tanto Maradona que ele fez quatro golos a quem (supostamente) lhe chamou “gordo”

Argentinos 5-3 Boca, foi este o resultado final. “Espero que se tenham divertido, tanto as pessoas do Argentinos, como do Boca”, declarou o artista que vestiria pouco depois a camisola "azul e ouro". Seria o deus da Bombonera. Ainda é.

O duelo Gatti-Maradona é uma das histórias mais badaladas do futebolista mais admirado pelo mundo fora e, por meter o número quatro, a Renascença conta-a no dia do quarto aniversário da morte de Diego.

“O Gatti nunca disse que o Maradona era um gordito”, comentou Oscar Bergesio, o autor da entrevista, em 0utubro de 2020, à página Play & Rec Sports. “Disse exatamente o que eu publiquei no artigo e que depois desvirtuaram. ‘El Loco’ [Gatti] não era um idiota para dizer tal coisa.”